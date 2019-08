NB III.: hátrányból felállva győzni mindig nagy fegyvertény

Az FC Hatvan és az Eger SE győzelmére kevesen fogadtak volna a kétgólos hátrányt követően. A Gyöngyösi AK sorsa gyorsan eldőlt, bár az esély egyszer felcsillant.

Hatvanban és Egerben nemcsak a vezetőedző, Török László, illetve Klink Zoltán hitt a csapatában, de a játékosok is magukban. Más magyarázat aligha akad arra, amikor egy csapatot a nagy hőségben szinte leforrázzák két góllal, majd onnan sikerül a fordítás. A Zagyva-partiaknál a duplázó Sárközi Szabolcs jelentette a katalizátort, aki noha inkább a középpályán érzi magát otthonosan, ezúttal támadóként vállalt jelentős szerepet az újonc gárda első hazai sikeréből. Egerben a szünetben csereként beállt Vajda Ákos billentette a mérleg nyelvét a házigazda javára. A Gyöngyösi AK az ugyancsak a kispadról beszállt Csoszánszki Dávid két góljával 0–3-ról még feállt, ám utána a kapufáról nem pattant be a labda… Ezzel el is úszott a hajó a Jászberény ellen.

A hétvégi mérkőzések kulcsszereplői mondták

SÁRKÖZI SZABOLCS (FC Hatvan): – Nagyon gyengén kezdtünk, de a szünetben rendeztük a sorokat és ennek meg lett az eredménye. Az első gólom adott egy kis önbizalmat, a csapatot pedig átlendítette a holtponton. Sajnos az eddigiekben sok problémával küszködtünk, de ha a sérültjeink felépülnek és a legjobb csapattal tudunk kiállni, megcélozhatjuk a középmezőnyt.

VAJDA ÁKOS (Eger SE): – Az első félidő másképp alakult attól, ahogy terveztük, de a második játékrészben sikerült a fordítás, amit nagy fegyverténynek tartok. Örülök a gólomnak, ám annak még jobban, hogy ezzel meg tudtuk szerezni az első győzelmet, ráadásul hazai pályán. Ezzel egy jó délutánnal örvendeztethettük meg a stadionban kilátogatott nézőket.

CSOSZÁNSZKI DÁVID (Gyöngyösi AK): – A 25 perc alatt bekapott három gól nagyon megzavarta a csapatot. Igaz, utána sikerült kétszer is betalálnom a kapuba. Később hiába próbálkoztunk, már nem jött össze újabb találat, sőt még négyet kaptunk. Fájó a vereség. A héten szerintem rendbe lesznek téve a fejek és maximális összpontosítással megyünk majd Ceglédre.

NB III. Keleti csoport, 2. forduló

FC Hatvan–Ózdi Kohász 4–2 (0–2)

Eger SE–ESMTK 3–2 (0–1)

Gyöngyösi AK–Jászberény 2–6 (2–3)

DVSC II.–Balassagyarmat 0–1 (0–0)

Punok–Sényő 0–0

DVTK II.–Tiszaújváros 0–4 (0–1)

Füzesgyarmat–Cegléd 1–2 (0–2)

Tállya–DEAC 1–2 (0–2)

A CSOPORT ÁLLÁSA