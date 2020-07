NB III: Hatvanban pezsgőt bontottak a jó hírre

Az FC Hatvannál pezsgőt bontottak miután kiderült, hogy a klub a 2020/2021-es kiírásban is az NB III-ban szerepelhet. Az elnök, a vezetőedző és a csapatkapitány is nagy örömmel fogadta a hírt.

– Az egyesület nevében köszönöm mindazok támogatását, akik segítettek abban, hogy az FC Hatvan megőrizhesse NB III-as tagságát – közölte az egylet első embere, Ofella Zoltán a klub honlapján. – Nem érdemtelenül jutottunk a lehetőséghez. Ez a csapat, az egyesület, a szurkolóink és mindenekelőtt a város, megérdemli, hogy Hatvannak legalább harmadosztályú férficsapata legyen. Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Minden tekintetben a bizonytalanság a legrosszabb, ezért is tartottam fontosnak, hogy amikor kézhez vettük az MLSZ határozatát, összehívjam Gulyás Gábort és csapatát, hogy pezsgővel koccintva mondjak köszönetet, fejezzem ki elismerésemet azért, hogy a játékosok a nehéz, bizonytalan helyzetben is kitartottak Hatvan, a klub mellett. Az élet, most visszaadta a lehetőséget, de tudjuk, a következő szezon semmivel sem lesz könnyebb, mint az előző volt. Az, hogy összesen tizenhat csapat esik ki az NB III-ból, nagyon magasra teszi a lécet. De, érzek annyi erőt, elkötelezettséget és hitet a szakmai stábban, a játékosokban, hogy hosszú távra megőrizzük harmadosztályú tagságunkat.

Erősítés szükséges

– Titkon végig reménykedtünk abban, hogy az NB III-ban tudjuk folytatni,szóval az edzéseket is így próbáltuk felépíteni – jelentette ki az FC Hatvan vezetőedzője, Gulyás Gábor. – Amikor véglegessé vált, hogy jövőre is maradunk a harmadosztályban, érezhető volt mindenkin, hogy a bizonytalanság már a múlté, és van értelme az egésznek, amit elkezdtük. Erősítésre szükség van minden csapatrészben, három-négy játékost szeretnénk igazolni, akik tudnak segíteni, és motiváltak lesznek, hogy elérjük a céljainkat. Sűrű szezon elé nézünk 38 bajnoki mérkőzéssel és kupameccsekkel, öt kiesővel a végén, de sokkal jobb azon agyalni, hogy tudjuk ezt megoldani, mint azon, hogy melyik osztály…

Tanultunk az idényből

Nagy volt az öröm, bíztunk benne, hogy számunkra kedvező döntés születik, ugyanis a pályán még meg lett volna a lehetőségünk a bentmaradás kivívására – mondta a heol.hu-nak Szabó Roland csapatkapitány. – Mindenképpen tanultunk a tavalyi évből, tudjuk miben kell előre lépnünk és fejlődnünk. Az idő sajnos nagyon rövid a felkészülésre, hiszen három hét múlva kezdődik a bajnokság, de mindent megteszünk, hogy megfelelő állapotba kerüljünk a rajtra.

Elfogadott nevezések

Balassagyarmat, Balatonfüred, Bicske, BKV, BVSC, Cegléd, DVTK II., Dunaújváros, Debreceni VSC II., Eger SE, Érd, ESMTK, Nagykanizsa, Tiszaújváros, Mol-Fehérvár II., FTC II., Füzesgyarmat, Kozármisleny, Bp. Honvéd II., Iváncsa, Jászberény, Kecskemét, Komárom, Körösladány, Lipót, Mezőkövesd II., Monor, Mosonmagyaróvár, Paks II., Pápa, Puskás II., Putnok, RKSK, SBTC, Sényő, Sopron, Szegedi VSE, Szentlőrinc, Taksony, Tatabánya, Tiszafüred, Tiszakécske, Újpest II., Vác, Kisvárda II. Veszprém, ZTE II., Dabas-Gyón, FC Dabas, FC Hatvan, Gárdony, Hódmezővásárhely, Majos, Ménfőcsanak, Sajóbábony, THSE-Szabadkikötő, Szekszárd, Tállya, III. Kerületi TVE.

Bogdán duplázott az Egerszalók ellen

Felkészülési mérkőzésen:

FC HATVAN–EGERSZALÓK SE 4–1 (1–1)

Hatvan, Népkerti Spt.

HATVAN: Bajkán – Purzsa, Labát, Gál, Karácsony – Mundi, Fék – Kitl K., Fellner, Szabó R. – Czibolya. Cserék: Török N., Simó, Lukács, Bogdán.

GÓL: Bogdán 2, Lukács, Fellner, ill. Szöllősi R.

KÖVETKEZIK: Tiszafüred–FC Hatvan, július 17., péntek 17.30/18.00.