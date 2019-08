NB III.: hazai pályán otthonos játékban bíznak a mieink

Egerbe és Gyöngyösre tavalyi dobogós, Hatvanba pedig – a hazaiakhoz hasonlóan – újonc gárda látogat a harmadosztály vasárnapi folytatásában.

Az NB III. Keleti csoportja 2. fordulójának mérkőzései:

EGER SE (16.)–ESMTK (3.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 17.00. V.: Muhari Gergő (Kulcsár R., Deme).

Az őszi idény első hazai mérkőzését már a Szentmarjay stadionban rendezhetik az egriek, miután az elmúlt egy hónapban a létesítményt működtető Egri VSI munkatársai elvégezték a gyepszőnyeg felújítását. A műtrágyázás, a fűmagszórás, a gyomirtás és szellőztetés a locsolással és a nyírással kiegészítve kitűnő pályát eredményezett.

DEBRECZENI DÁVID, az egriek védője: – Bízok benne, hogy sok néző előtt léphetünk pályára, és javítunk a ceglédi fiaskó után. Noha hazai környezetben játszunk, bizonyosra vehető, hogy nem lesz könnyű dolgunk az ESMTK ellen. Tavaly itthon 1–0-ra kikaptunk a pesterzsébetiektől, majd vendégként győztünk 4–1-re. Ez utóbbi eredménye jobban tetszene, de ehhez a támadóinknak meg kellene találni a góllövőcipőt.

GYÖNGYÖSI AK (9.)–JÁSZBERÉNYI FC (4.)

Gyöngyös, Kömlei Spt., vasárnap, 17.00. V.: Kovács Tamás (Szabó D., Kovács B.).

A gyöngyösiek a héten folytatták csapatépítő tréningjeiket. Míg korábban a Sástón növelték az adrenalinszintet, addig legutóbb gokartozással szereztek élményt és kovácsolták a közösséget.

NAGY RICHÁRD, a gyöngyösiek támadója: – Korábbi jászberényi játékosként megerősíthetem: aktuális ellenfelünk masszív gárdát képvisel, azonban ez csak újabb ösztönzést ad ahhoz, hogy legyőzzük a berényieket. Erre akkor lesz nagy esélyünk, ha egységes módon, igazi csapatként leszünk képesek futballozni. Az egyértelmű, hogy itthon csak a három pontot tartjuk elfogadhatónak, ezért mindent meg is teszünk.

FC HATVAN (13.)–ÓZDI KOHÁSZ SC (10.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, 2. számú füves pálya. vasárnap, 17.00. V.: Kulcsár Katalin (Szilágyi, Soós).

A hatvaniak a héten leigazolták a legutóbb az SBTC-ben futballozott Kitl Krisztiánt. A 19 éves középpályásra azonban a reamatőrizációs szabály miatt csak 31 nap elteltével számíthatnak.

TÖRÖK LÁSZLÓ, a hatvaniak vezetőedzője: – Sajnos most is sérültekről kell beszámolni, a már korábban maródi négy játékoshoz (Simon Mátyás, Ács Ádám, Czibolya Gábor, Mundi Zoltán) egy héttel ezelőtt csatlakozott Szabó Roland, Katona Roland és Fék Zsolt, mindannyiuk játéka kérdéses. De nem szeretném sajnáltatni magunkat, azért van 27 fős keretünk a fiatalokkal együtt, hogy a hiányzókat mások megfelelően pótolják. Mindenkitől a maximumot várom el, azt szeretném, hogy akik előlépnek, bizonyítsák be, hogy nem véletlenül tagjai az FC Hatvan NB III.-as keretének. A legfontosabb, hogy megszerezzük az első hazai győzelmünket, ennek rendelünk alá mindent. Az Ózdot nem igazán ismerjük, persze rendelkezünk róluk információkkal.