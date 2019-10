NB III: visszatér nevelőklubjához a középpályás

A Gyöngyösi AK ugyan idegenben játszik, mégis megyén belül marad a hétvégén, miközben a hatvaniak „szomszédolnak”, az egriek pedig Szabolcsba utaznak.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Az NB III. Keleti csoportja 12. fordulójának mérkőzései:

VASÁRNAP, 13.30:

JÁSZBERÉNYI FC (4.)–FC HATVAN (11.)

Jászberény. V.: Kátai Gábor (Punyi, Katona).

BÁRKÁNYI ARNOLD, a hatvaniak jászberényi kötődésű középpályása: – Természetesen számomra a Jászberény elleni meccsek mindig mások voltak, és mások is lesznek, ugyanis ott nevelkedtem és ott lettem felnőtt játékos. A múlt heti vereségünkön kicsit nehezebben léptünk túl, mert az edzéseken úgy tűnt, megfelelő állapotban vagyunk, de a Debreceni VSC II. csapata a játék minden elemében felülmúlt bennünket. Most mindenképpen bravúr kellene részünkről idegenben, vagyis pontokat vagy minimum pontot akarunk elhozni, de ehhez nagyon nagy akarással és fegyelemmel kell majd játszanunk.

Az FC Hatvan várható kezdőcsapata: Tajti – Purzsa, Fék, Bárkányi, Karácsony – Dolhai, Czibolya, Kitl, Gál – Torda, Bogdán

Sérült: Simon M., Ács, Katona R.

Eltiltott: –

ÓZDI KOHÁSZ SC (16.)–GYÖNGYÖSI AK (10.)

Hatvan, Népkerti Spt. V.: Bodzay Áron (Bőhm, Szabó D.)

Azért rendezik FC Hatvan sporttelepén rendezik mérkőzést, mert a borsodiak MLSZ-engedély hiányában nem játszhatnak saját stadionjukban. Két hete például házigazdaként Jászberényben léptek pályára az Eger SE ellen.

A sok problémával küzdő ózdiakkal szemben egyértelműen a gyöngyösiek az esélyesebbek a győzelemre még úgy is, hogy legutóbb hazai pályán megszakadt a négy mérkőzésből álló veretlenségi sorozatuk. A vendéglátókat azonban semmiképp sem szabad lebecsülni, mert az eddigi 11 mérkőzésükből csupán három alkalommal maradtak alul. Igaz, győzelmük még nincs, ugyanakkor nyolc döntetlent játszottak.

A GYAK várható kezdőcsapata: Ladányi – Wild, Rédei, Csornij, Petrezselyem – Tóth O., Ondrejó – Tarnai, Csoszánszki, Forgács – Bartha

Sérült: Laurinyecz, Gergely

Eltiltott: Fehér (öt sárgalap)

SÉNYŐ (8.)–EGER SE (12.)

Sényő. V.: Tóth Tamás (Szabó F., Kovács Z.)

– Ha ugyanolyan szervezetten tudunk védekezni, mint az utóbbi mérkőzéseken és ha jobban koncentrálunk a támadások befejezésekor, akkor ponttal, vagy pontokkal térünk haza Sényőről – mondta az egriek védője, Lőrincz Patrik.

A futballistához hasonlóan az ESE vezetőedzője is bizakodva tekint a fellépés elé.

– Jó csapathoz látogatunk, de nekünk folytatnunk kell a megkezdett utunkat amiben kiemelt szerepet tölt be, hogy ismét szervezett és kompakt csapat legyünk a pályán – jelentette ki a klub honlapján Sütő Szilárd. – A támadásaink minőségileg kell, hogy javuljanak. Ebben az esetben reális célunk lehet, hogy idegenben ismét pontot szerezzünk. A játékosok hozzáállása megint nagyszerű volt a héten, ezért bizakodva várom a hétvégi mérkőzést.

Az Eger SE várható kezdőcsapata: Nacsa – Debreczeni, Vaskó, Gajda, Lőrincz – Valkay – Farkas K., Antal, Vitelki, Vajda – Benke

Sérült: Pataki, Stampf

Eltiltott: –

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA