Negyven éve háromezren fagyoskodtak Nyilasiék kedvéért

A közvetlen védelem valamennyi tagja átlagon felülit nyújtott.

Negyven évvel ezelőtt, 1978. november 28-án, a mai napig emlékezetes mérkőzés hagyott nyomot a novajiakban. A megyei kis klub az NB I-es Ferencvárost fogadta MNK-meccsen, amelyet a legjobb 64 között rendeztek. Az „odavágón” 3000 néző gyűlt a hótól letakarított játéktér köré, hogy egészen közelről lássa, mire mennek a fővárosi zöld-fehérek a falusi egylet ellen. Az FTC Hajdú – Tepszics, Major, Bálint, Giron – Martos (Mucha az 54. percben), Takács, Mészöly – Szokolai (Ebedli, a szünetben), Nyilasi és Pogány alkotta csapata 3–0-s győzelmet aratott a Novaji TSZSK néven szerepelt házigazdákkal szemben. A gólokon Mészöly (2) és Szokolai osztozott.

A hazaiaknál Kádár – Nyilas, Nagy D., Dobó, Balázs K,. Bartók L. (Poczik, a 82. percben) – Stregova, Tóth, Verebélyi – Szabó A. (Papp, a 72. percben) és Cseh próbált meg mindent, hogy megnehezítse az élvonalbeli gárda dolgát. Ez sikerült is.

Tudósításában a Heves Megyei Népújság így számolt be a kupameccsről.

„A hallatlan lelkesedéssel küzdő Heves megyei együttes tisztes eredményt ért el a támadásaikat sok adogatással építő NB I-es vendégek ellen. A novaji csapatban a közvetlen védelem valamennyi tagja átlagon felülit nyújtott, egy-egy jó megoldással kitűnt a mezőnyben Tóth és Verebélyi is. A Ferencvárosból Martos és Takács játéka tetszett.”

A novajiak vendéglátásban is kitettek magukért. A jeles alkalomra disznót vágtak, így a mérkőzés után friss hurka és kolbász került az asztalra, no meg jó féle házi pálinka is akadt a finom étek mellé (illetve elé).

A két héttel későbbi visszavágón a Fradi is sokat adott. Igaz, gólból, mert az Üllői úton lejátszott december 13-i mérkőzésen 11–0-s FTC-siker született.

