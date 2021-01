Nehezített pályán a hatvaniak

Hatvanban újabb erőket vonnak be, Füzesabonyban az állandóságban hisznek, míg Hevesen a túlélést tűzték ki célul. Fókuszban a női NB II. Északkeleti csoportja, ahol három Heves megyei csapatért szoríthatunk a 2020/2021-es szezonban.

A Hatvani KSzSE a tabella éléről várja a bajnokság tavaszi folytatását. Elsőként a Zagyva-parti klub háza táján érdeklődtünk.

– Tőlem jóval tapasztaltabb szakembereket is komoly kihívás elé állított a 2020-as év – vélekedett a hatvaniak edzője, Padla József. – Nehéz, de rendkívül izgalmas időszakként éltem meg a magunk mögött hagyott esztendőt, amely során annyi új helyzettel szembesültem, mint amennyire máskor talán több szezon alatt sincs példa. Bevallom, olykor nem voltam rest tanácsot kérni Csík János mesteredzőtől sem, akire egyenesen a mentoromként tekintek. Komoly kihívást jelentett, hogy miként tartsuk fenn a versenyformát úgy, hogy a mérkőzések körül a folyamatos bizonytalanság volt jellemző. A mi helyzetünket még speciálisabbá tette, hogy igazi hazai pálya nélkül igyekeztünk teljesen új csapatot építeni.

A hatvaniak házi góllövőlistája

A hatvaniak házi góllövőlistája mérkőzés gól Hanusz Boglárka 6 46 Rózsa Veronika 6 45 Sepsi Réka 6 22 Kamuti Réka 6 20 Nagy-György Hanna 6 11 Oláh Juhász Anita 6 11 Czibolya-Petró Beáta 6 2 Sándor Brigitta 3 2 Korbély Anita 3 1 Tóth Brigitta 6 1

A HKSzSE hét új játékossal kezdte a 2020/21-es küzdelmeket, az újonnan érkezettek között akadt, aki élvonalbeli tapasztalattal is rendelkezett. A gárda hat mérkőzésen öt győzelmet aratott az ősszel, ráadásul úgy, hogy a szezonnyitó Lóci DSE elleni találkozó kivételével folyamatosan a város határain túl lépett pályára.

– Talán mondhatom, hogy kihoztuk az elmúlt félszezonból a maximumot, hiszen a fent említett napi gondok mellett sérülések is szűkítették a variációs lehetőségeket – folytatta Padla. – Buda Bernadett és Vas Tamara csatasorba állásával új lehetőségek nyílnak meg, s a terheket is jobban el tudjuk osztani. Bízom benne, hogy tavasszal még jobbak lehetünk. Reményeim szerint ezzel egyetemben nemcsak a járványhelyzet enyhül, hanem februártól a helyi sportcsarnok is a kézilabdázók rendelkezésére állhat.

Februári rajt

A bajnokság tavaszi küzdelmei hivatalosan február 20-án folytatódnak, de a pótlások miatt a legtöbb csapat már egy héttel korábban pályára lép. A Hatvan a Vitkával, a Füzesabony a Kazincbarcikával, a Heves a Mátészalkával mérkőzik február második hétvégéjén.

Arra a kérdésre, hogy terveznek-e új játékost igazolni, a tréner sejtelmes választ adott.

– Akad olyan poszt, ahol bővítjük a lehetőségeket, e tekintetben már zajlanak a tárgyalások. Konkrét elképzelésünk van, de nem szeretnék elébe menni a dolgoknak – jelentette ki Padla József.

Füzesabonyban továbbra is cél az éremszerzés

A harmadik helyen álló Füzesabonyi SC hat meccsen kilenc pontot szerzett az ősszel, az egyetlen fájó pont a hajdúböszörményi vereség, amit nehezebben emésztettek meg Lányi Gabrielláék.

– Hogy a jelenlegi harmadik helyezésünk megfelel-e a realitásoknak? Ki tudja, hogy ebben a nem szokványos szezonban mi a reális! – adta meg a választ felvetésünkre a füzesabonyiak edzője, Tamás Tamás. – Az, hogy megérdemelten állunk-e a harmadik pozícióban, már más kérdés. Bízom benne, hogy igen! A célunk továbbra is a dobogó, e tekintetben nincs okom a panaszra, de nem hinném, hogy a jelenlegi tabella lesz majd a végeredmény májusban. Nem volt egyszerű őszünk, két időszakban voltunk karanténban, noha igazoltan csak Halmai Mónika esett át a koronavírus-fertőzésen. Ebből adódóan két mérkőzést halasztani kellett, ezeket vélhetően a hivatalos bajnoki szünetekben tudjuk majd pótolni.

A füzesabonyiak házi góllövőlistája mérkőzés gól Lányi Gabriella 6 36 Kriston Nikolett 6 31 Szarvas Nóra 6 31 Szentkeressy-Kovács Renáta 6 29 Blaskó Viviána 6 25 Kállai Gabriella 6 18 Molnár Nikolett 5 15 Halmai Mónika 3 3 Szabó Zsófia 5 2 Valent Szonja 6 2 Bráth Réka 1 1 Kovács Enikő 5 1 Nagy Nikoletta 6 1

A füzesabonyiak mindössze hat felnőttkorú kézilabdázóval szerepeltek az ősszel, a keret fennmaradó részét a saját utánpótlásból töltötte fel a szakvezetés. Tamás Tamás a női szakág vezetőjeként az ifjúsági csapatot is irányítja, így kellő rálátással bír a helyi tehetségekre.

– Változatlan kerettel vágunk neki a tavaszi idénynek – folytatta a szakember. – Az elmúlt hetekben lelkiismeretesen dolgoztak a lányok, de mivel edzőmeccsen nem tudunk pályára lépni, a fizikális erőállapot mellett azt nehezebb felmérni, hogy játékban hol is tartunk. Abban bízunk, hogy a folytatásban gördülékenyebb lesz a bajnoki lebonyolítás és mérkőzésről mérkőzésre egyre jobb játékkal tudunk majd előrukkolni.

A filozófián nem változtatnak a hevesiek

A tabellán nyolcadik Juventus Panoráma Hevesi SE öt mérkőzés után két ponttal vonult téli pihenőre, utoljára november közepén léptek pályára Mészáros Dorináék.

– Nincsenek illúzióim, a tavasz ugyanilyen nehéznek ígérkezik, mint az őszi idény volt – tekintett előre a hevesiek edzője, Makó Nándor. – Amíg az embereknek plusz terheket kell cipelni a megélhetéséért, háttérbe szorul a sport. Mi továbbra is a helyiekre támaszkodva építjük a csapatot, ezen a filozófián a megváltozott körülmények ellenére sem szeretnénk változtatni. Megbecsüljük és segítjük az értékeinket, nem idegen tollakkal ékeskedünk.

A HSE gárdájára tavasszal tizenegy mérkőzés vár, az egyébként is szűkös keret komoly megpróbáltatás előtt áll. Az eredménykényszer nem nyomaszthatja a csapatot, lévén a hevesiek bizton állítják, a korábbi visszalépők miatt a kieséstől nem kell tartaniuk.

A hevesiek házi góllövőlistája mérkőzés gól Mészáros Dorina 5 26 Regéczi Zsófia 5 20 Kiss Tamara 5 18 Balog Renáta 5 17 Góbor Nikolett 5 11 Vizes Bettina 3 6 Adácsi Noémi 5 5 Módos Nikoletta 5 5 Molnár Julianna 5 5 Kakuk Lili 4 4 Garancz Kincső 1 3 Pásztor Virág 5 3 Adácsi Laura 5 2 Őri Ildikó 2 2

– Ősszel többek is mély vízbe kerültek – emlékeztetett Makó Nándor. – Örülök, hogy még ha a vártnál kevesebb alkalommal is, de játéklehetőséghez jutottak. Okafogyott mélyebb szakmai értékelésbe bocsátkozni, hiszen az egyébként is „vékony” keret talán egyszer sem tudott teljes létszámban készülni. A betegségek teljesen felborították az edzésmunkát, az játszott, aki épp egészségesnek számított. Továbbra is azt várom, hogy felszabadultan kézilabdázzunk, s a hétköznapi gondokat lehetőség szerint félretéve, a sportból merítsünk erőt a folytatáshoz. Bízom benne, hogy az utánpótláskorú játékosaink újabb tapasztalatok birtokában, egyre markánsabb szerepet vállalhatnak majd.

A bajnokság állása