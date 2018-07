Nem fényűző, de Egerhez méltó lesz a stadion

Teqballasztalokat szerzett be a város a sportolni vágyóknak.

Teqballasztal-átadóra szólt a meghívó az egri Felsővárosi Sporttelepre, ahol azonban a megyeszékhelyi létesítményfejlesztés feltétlenül izgalmasabb témát jelentett.

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott tavaly szeptemberben a Szentmarjay Tibor Városi Stadion atlétika pálya-avató ünnepségén jelentette be, hogy a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja a megyeszékhelyi létesítmény felújítását, amelyben benne foglaltatik a Felsővárosi Sporttelep korszerűsítése is. A „hol tart jelenleg a projekt” kérdésre ezt a választ kaptuk.

– Nincs változás a fejlesztést illetően, a kivitelezés költsége nem lett kevesebb, és az is bizonyos, hogy nem lesz fényűző, de modern, Egerhez méltó stadion várja majd sportolókat és a nézőket – erősítette meg a Heolnak Eger és térsége országgyűlési képviselőjeként Nyitrai Zsolt.

A tovább újuló érsekkerti és a Felsővárosi létesítményre vonatkozó konkrétumok közül Habis László árult el néhány részletet.

– Az építési és a szabályozási tervek újragondolása miatt várat még magára a kivitelezés – magyarázta Eger polgármestere. – Azt viszont elmondhatom, hogy a jelenlegi lelátó alá költözik majd a teljes öltözőrendszer és a kiszolgáló helyiségeket is oda telepítik. Az NB-s követelményeknek megfelelően fedett részt is kialakítanak majd a főlelátón. A Felsővárosi Sporttelepen létesülő edzőközpontban a nyugati telekrészre épül az öltöző, 28–30 személygépkocsi számára parkolót alakítanak ki, míg a jelenlegi nagyméretű műfüves pálya mögötti részen élőfüves edzőpályát létesítenek.

Addig azonban, míg az említett fejlesztések el nem készülnek (de, ha elkészülnek utána is) remek mozgási lehetőséget kínál az a két teqballasztalt, amelyet az egri önkormányzat szerzett be 1,8 millió forint értékben. A szabadidő eltöltését kiválóan szolgáló, egyben a labdás ügyességet is jelentősen fejlesztő, magyar találmányt Bóta Balázs edző vezetésével az Eger SE fiataljai vehették először igénybe, míg a másik sportszer a termálfürdőben áll rendelkezésre. A futballistákon kívül Nyitrai is kipróbálta, milyen módon lehet a labdát mozgatni, míg a Martonné Adler Ildikó sportért is felelős alpolgármester annak adott hangot, hogy újabb attrakcióval gyarapodott a sportolási paletta a városban.