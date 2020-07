Népes mezőnyre számítanak Parádfürdőn

A kétszázat is meghaladhatja a nevezők száma az enduro országos bajnokság szezonnyitó futamán a szervezők szerint.

A megmérettetésnek augusztus első hétvégéjén Parádfürdő ad otthont.

– A viadal szlovák bajnoki futamként is szerepel a versenynaptárban – tájékoztatta a heol.hu-t a szervezők nevében Holló Bence, aki versenyzőként is rajthoz áll a hazai futamon. – A mezőny szombaton 11 órakor, vasárnap 9 órakor rajtol a parádfürdői parkolóból. A I. osztály mezőnye négy, a II. és III. osztály három kört teljesít, minden kör 37 kilométer és két mért szakasz.

Szlovákiából hozzávetőleg 120, itthonról 80–90 indulóra számítanak a házigazdák. – A környékbeli településekről is sokan jelezték részvételi szándékukat, Parádról, Recskről, Sirokból, Istenmezejéről, Egerből, Mónosbélből, Besenyőtelekről és Verpelétről is várunk motorosokat – folytatta Holló Bence. – Közülük a többség a III. osztály mezőnyéhez tartozik, ahol – ha a versenyzők a kritikus helyzetekben is megőrzik higgadtságukat – akár szép eredményt is elérhetnek.

A négy állomásból álló országos bajnokság második helyszíne Tamási lesz augusztus 15–16-án.