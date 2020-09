Nézőkkel a Leánykán házigazda az Eszterházy SC

Szombat délután öttől hazai környezetben is bemutatkoznak az Eszterházy SC NB I/B-s női kézilabdázói.

A női NB I/B Keleti csoportjában a 2. forduló mérkőzést játsszák a csapatok:

ESZTERHÁZY SC (2.)–SZEGEDI NKE (4.)

Eger, Leányka út, Eszterházy csarnok, szombat, 17.00. V.: Dáné, Gyimesi.

– Megmondom őszintén, kaptam már egy-két kérdést és felvetést korábbi állomáshelyemről, miszerint például sokan azt gondolják, hogy edző poszton megerősödött a Szeged azzal, hogy én távoztam – reagált az esetleges fricskákat felhozva, a korábbi együttese elleni mérkőzést megelőzően Zsadányi Sándor, az Eszterházy SC női alakulatának mestere. Nem titok, hogy a megyeszékhelyen nyár óta dirigáló szakember a Tisza partjáról költözött Egerbe, ma délután pedig előző klubja ellen vezetheti ismét győzelemre az új tanítványokat.

– Ezeket a poénokat rövidre szeretnénk zárni, és megmutatni egri együttesemmel, hogy igenis jók vagyunk. Személy szerint, a közös kapcsolódási ponton túl is nagyon várom már a hazai bemutatkozást, azonban úgy általában, a bajnoki rajtot is, most azonban tényleg különleges érzés lesz pályára lépni saját közönségünk előtt. Az eddigi heti munka alapján továbbra is nagyon motivált a csapat, ennek pedig így is kell, hogy legyen, ugyanis még nagyon a szezon elején vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű feladatunk, mert a szegediek tudatos kézilabdát játszanak. Ezért sem számítok egyszerű meccsre, amennyiben azonban továbbra is a saját játékunkra tudunk koncentrálni, és azt a fegyelmezettséget hozzuk, mint az előző fordulóban, akkor jó esélyünk lehet örülni a legvégén – zárta szavait Zsadányi Sándor.

Covid-protokoll

Betegek, a koronavírus tüneteivel rendelkezők nem léphetnek be az Eszterházy csarnokba, ahol a bejáratnál lázmérés és kötelező kézfertőtlenítés szükséges. Amennyiben valaki testhőmérséklete eléri a 37,5 Celsius-fokot, úgy a létesítménybe nem léphet be. A mérkőzés hivatalos résztvevőivel fizikai kontaktus nem megengedett, sem a meccs előtt, sem közben, sem utána. A maszk használata kötelező! Aki nem használja a védőeszközt, azt a biztonsági személyzet először felszólítja a szabály betartására, második alkalommal azonban az érintett személyt kivezetik a csarnokból.