Nótás: lakása foglya az egri drukker

Be kellene szereznie egy lépcsőjáró gépet és egy elektromos mopedet.

„Nótata” bajban van. Az egri labdarúgás elkötelezett híve, a megyei futballélet kiváló ismerője megkongatta a vészharangot. Más megoldás nem kínálkozik számára ahhoz, hogy „kiszabaduljon” saját lakásából. Ahogy az tőle megszokott, Nótás Attila kendőzetlen őszinteséggel tárta fel súlyos gondját.

– Hírt kaptunk a segélykiáltásról, arról, hogy innen egyelőre nincs tovább…

– Igen, mert megakadtam és ez minden értelemben igaz – felelte lakásában Nótás Attila. – Eljutottam odáig, hogy ez az év eddig rabságot hozott nekem. Kétezertizenkettő óta küzdök azzal a betegséggel, ami nagyon hasonlít az izomsorvadáshoz. Az egész vázizomzatot érintő, úgynevezett mitokondriális diszfunkcióról van szó. Amit a gyógyulás érdekében el lehet követni, azt a családommal karöltve elkövetettem. Mindenféle orvoslást, terápiát kipróbáltam, a különféle javaslatokat alaposan körbejárva felkerestük a gyó­gyuláshoz reményt jelentő lehetőségeket, majd pedig legjobb tudásom szerint végrehajtottam az előírtakat.

– Hol hibázott?

– Néha felmerül bennem, hogy valóban megtettem-e mindent? Higgyék el, igen. Mégis hol gyorsabban, hol kevésbé, de egyre csak fogytak az izmaim, egyre jobban kopott az erőm és egyre jobban gyengült a „járásom”. A tavalyi év végén jutottam el odáig, hogy lépcsőn már nem tudok járni, és mivel az első emeleten lakom, nincs rá jobb kifejezés, saját lakásom rabja lettem.

– Amennyiben tudott volna, nyilván elköltözik…

– Ez szóba sem jöhet, de nem is akarok! Valahogyan azonban meg kellene oldani, hogy újra szabad legyek.

– Ehhez mire lenne szükség?

– Alaposan körbejárva a lehetőségeket, be kellene szereznem egy lépcsőjáró gépet és egy elektromos mopedet. A gondot ez okozza, ugyanis hét év alatt a családi megtakarítás hét számjegyű összege a nullához ért. Olyan speciális eszköz, amit én irányíthatnék vagyis külső segítség nélkül útra kelhetnék, lépcsőt, utcákat járhatnék, annak az ára öt-nyolc millió forint körül mozog. Nos, ilyenről nem is álmodom. További eszközöket nem említenék, mert hihetetlen horror áron mérnek mindent a szerencsétleneknek.

– Akad olyan, ami elérhető lehet önnek?

– Lehetőség nyílt arra, hogy az előbb említett összeg töredékéért, baráti áron vásárolhassak egy komoly lépcsőnjárót. Kaptam ígéretet speciális mopedre is, ami akkora súlyt könnyedén elbír, ami jómagam vagyok, mindemellett üzembiztos.

– Kiben, miben bízik, hogy ez összejöhet?

– Sok barát, ismerős szokott úgy elköszönni, Ati, szólj, ha valamiben tudunk segíteni! Most szólok, sőt kérem, aki tud, segítsen! Nem gondoltam volna, hogy idáig jutok, de most ez a fokmérő. Amennyiben akad olyan barát, ismerős, aki úgy ítéli meg, hogy segítettem neki az életben, voltam olyan ember, hogy kiérdemlem ezt – és természetesen módjában áll –, most kérem, támogasson.

– Láthatóan nagyon elkeseredett. Hogy érzi, lesz kiút?

– Azt is mondhatnám, hogy végső elkeseredésemben fordulok a nyilvánossághoz, de ez nem igaz, sőt! Nagyon is tevékeny akarok lenni ebben az életben. Abban bízok, hogy még ebben a hónapban, de legfeljebb március közepéig érkezik segítség, mert sok esetben a rendelési és gyártási idő is hosszú időt vesz igénybe. Arra kérek mindenkit, lehetőleg az utalás megjegyzésben írja oda a nevét, hadd gondoljak rá jó szívvel és emlékezzek közös élményünkre. Ez nekem fontos lenne! Leszögezném, hogy egyszeri alkalomról van szó és semmilyen alapítványt nem bízok meg a gyűjtésre, senki ilyennel ne is keressen. Amennyiben átérzi valaki a helyzetem, akkor köszönöm, és mindenkinek azt üzenem, nagyon vigyázzon az egészségére, mert az a legfontosabb!

Sok a jó ember

„Egy nap elteltével is nagyon sokan hívnak, írnak, segítenek. Annyi, de annyi jó ember van és annyira örülök mindenkinek, amire már nincs szó. Ezt soha nem tudom eléggé megköszönni nekik, de örökké hálás leszek!” – mondta Nótás Attila.