Novaj SE: a polgármester tisztelettel adózik a csapat előtt

Csík Márkó és Karnizs Gábor áll a házi góllövőlista élén.

A Novaj SE megyei III. osztályban szereplő csapata a Keleti csoport 2019/20-as bajnoki évének őszi idényét a 11 gárda alkotta mezőny ötödik helyén zárta. Az együttes tagjai az ostorosi Spaten sörözőben tartott évzárón búcsúztak a szezontól. A rendezvényen Novaj új polgármestere is megjelent.

– Köszönöm Milák Pál klubelnöknek, Ágó Ferenc edzőnek és a csapat tagjainak az évzáró ünnepségetekre történt meghívást – fogalmazott Demkó Gábor, aki korábban maga is futballozott a helyi csapatban. – Tisztelet illeti a Novaj SE minden tagját azért, mert a jelenlegi nehéz körülmények között is folyamatosan küzd a társaság a novaji futball fennmaradásáért, mindezzel öregbítve kicsiny falunk hírnevét, amely egykoron szeretett édesapám, Demkó Miklós szívügyének számított. Hálás vagyok a lelkesedésért és a hozzáállásért. Remélem, hogy a közeljövőben eljön annak is az ideje, hogy vissza tudjuk majd együtt, közösen hozni Novaj „labdarúgói aranykorát”.

A KELETI CSOPORT ÁLLÁSA

Házi góllövőlista

6 GÓLOS: Csík Márkó, Karnizs Gábor

4 GÓLOS: Helgert Ákos

3 GÓLOS: Ferencz Roland, Székely Krisztián

2 GÓLOS: Benke Dániel, Lónyai István

1 GÓLOS: Barczi Attila, Lipcsik Szabolcs, Milák Pál, Nagy Márton, Szilvási Zoltán