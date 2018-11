Nyolcgólos meccsen győzött a Lőrinci Egerben

Az Energia SC négyszer talált a Heves kapujába.

A megyei I. osztályú bajnokság 12. fordulója szombati mérkőéseinek jegyzőkönyvei:

BERG SYSTEM-EGER SE II–LŐRINCI 3–5 (2–2)

Eger, 80 néző. V.: Harnos Csaba (Nováki, Koroknai).

EGER: Korsós I. – Lehóczky, Pápai (Farkas Zs., 62.), Kovács D., Lázár (Péter, 87.), Kovács G., Barta K. (Nagylaki, 46.), Nyilas (Kiss S., 69.), Czéh, Fodor, Palágyi. Játékos-edző: Szabó Béla.

LŐRINCI: Gedei K. – Tóth P., Benedek (Ágói, 34.), Balla (Kecskés, 90.), Székesi, Gódor, Szebenyi (Bartók P., 62.), Polácsek (Nyisztor, 83.), Oláh Á. (Héder, 82.), Gulyka, Less T. Edző: Bódis Barna.

SZABÓ BÉLA: – Szerintem jó meccset játszottunk, gratulálok az ellenfélnek!

BÓDIS BARNA: – Közönségszórakoztató mérkőzésen megküzdöttünk a pálya talajával és a nagyon kemény ellenféllel is, így szerezve meg a három pontot.

JÓK: Pápai, Kovács D., ill. az egész vendégcsapat.

GÓL: Kovács G. (24.), Barta K. (43.), Pápai (59.), ill. Székesi (35.), Ágói (37., 78.), Balla (51.), Bartók P. (90.).

PÉTERVÁSÁRA–FC HATVAN 2–4 (0–3)

Pétervására, 160 néző. V.: Derda József (Orovecz, Németh M.).

PÉTERVÁSÁRA: Puporka D. – Szilágyi Á., Sándor, Jakab M. (Szőllősi T., 67.), Sulcz, Nagy Á., Ökrös (Tóth B., 74.), Alapi, Nagy M. (Horváth K., 77.), Czigler, Budveszel B. Szakosztályvezető: Edző: Tóth Zsolt.

HATVAN: Aszódi – Gál, Bárkányi, Czibolya (Kész, 64.), Szabó R. (Sárközi, 70.), Karácsony, Purzsa (Labát, 76.), Katona R. (Fék, 39.), Simon M., Torda (Mundi, 67.), Ács. Edző: Simon Antal.

GÓL: Czigler (56.), Alapi (91.), ill. Szabó R. (3.), Ács (10.), Simon M. (45.), Karácsony (64.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Ács, Bárkányi, Purzsa, Torda.

TÓTH ZSOLT: – A mezőny vitán felüli legjobb csapatával játszottunk. Csapatunk tartása, küzdeni akarása a vereség ellenére is jelzi, hogy jó úton haladunk. Külön dicséretet érdemel Puporka Dani, aki két 11-est is hárított.

SIMON ANTAL: – Az első félidőben 3–0-s előnnyel tudtunk a szünetre bemenni, ami megnyugtató előnynek számított. Ez látszott is a második félidőn, mert lassabban játszottunk, a hazai csapat pedig szép góllal ismét nyílttá tette a mérkőzést.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–HEVESTHERM-HEVESI LSC 4–1 (1–1)

Gyöngyös, 150 néző. V.: Jávorszki Zoltán (Kocsis, Nagy Péter).

ESC: Iváncsik – Rafael, Galó D. (Kanalas, 81.), Bartha B., Gulyás K., Gedei Á. (Fülöp B., 88.), Csoszánszki (Kathi, 84.), Adorján (Tóth L., 78.), Marosi (Halász T., 84.), Timon, Péntek. Edző: Nagy Gábor.

HEVES: Horváth P. – Váradi Z., Szabó G., Pusoma P., Csőke, Ádám, Vernyik, Budai I. (Berecz D., 80.), Bezzeg P. (Szepesi Á., 70.), Ludányi N., Korsós M. Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

GÓL: Csoszánszki (35., 54. – mindkettőt 11-esből), Galó D. (60.), Péntek (78.), ill. Csőke (15.).

JÓK: Péntek, Farkas B., Gedei Á., Csoszánszki D., Marosi, Galó D., ill. Vernyik, Horváth P., Ludányi N., Korsós M.

NAGY GÁBOR: – Szünet után érvényesült az erő és a játékfölényünk.

BESENYEI FERENC: – Érdekes lett volna a mérkőzés, ha a vezetésünk után nem kapunk két 11-est. Vagy akkor is, ha a másik oldalon is befújják a büntetőt. Ettől függetlenül jó csapattól kaptunk ki.

FELSŐTÁRKÁNY–MARSHALL-ASE 2–1 (1–0)

Felsőtárkány, 80 néző. V.: Gordos Árpád (Bencsik, Kurinka).

FELSŐTÁRKÁNY: Csák – Ötvös, Kálmán R., Jacsó (Tanner, 46.), Kollár B., Kálmán J., Szucsik, Madarasi, Balázs L., Zsély, Orlóczki. Edző: Balázs Tihamér.

ASE: Bajzát D. – Kaszás, Mohácsi, Nagy L., Trungel, Megyeri, Szepesi B., Nagy V. (Bárdos B., 83.), Szabó L. (Sárosi G., 75.), Esztergomi Á., Nyikes N. (Mdarassy Á., 77.). Edző: Szabó László.

GÓL: Zsély (35.), Tanner (47.), ill. Esztergomi (51.).

JÓK: Csák (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. mindenki.

BALÁZS TIHAMÉR: – Az egész csapat maximálisan hozzátett a mérkőzéshez, rengeteget futottunk, küzdöttünk, és ennek az eredménye a három pont, amit meg is érdemlünk.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos azokat ki is hagytuk. Ezért a labdarúgás megbüntetett bennünket, mert a hazaiak maximálisan kihasználták adódó helyzeteiket, s ezzel meg is tudták nyerni a mérkőzést.

FÜZESABONY–BESENYŐTELEK 3–3 (1–3)

Füzesabony, 120 néző. V.: Muhari Gergő (Kányási, Volentics).

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Szabó Á. (Bartók D., 75.), Pataki, Póka, Nagy B., Fügedi, Boros D., Kovács R., Eötvös, Kövér V. Edző: Bocsin Zoltán.

BESENYŐTELEK: Bukta – Dalnoki, Vass, Szécsi, Gyurcsik, Maksó, Kaló, Pálfalvi (Jónás, 41.), Vámosi R., Urbán, Pelyhe. Edző: Nagy Endre.

GÓL: Fügedi (38.), Nagy B. (55.), Pataki (60.), ill. Dalnoki (7.), Gyurcsik (27. – 11-esből), Jónás (47. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Kovács R. (86.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. senki.

BOCSI ZOLTÁN: – Nézőszámban (1500) és színvonalában messze elmaradtunk az 1997-es NB III-as derbitől, de büszke vagyok nagyon a mostaniakra is, hogy kétszer tudtunk felállni kétgólos hátrányból.

NAGY ENDRE: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a második félidőben több tüzet éreztem az ellenfélben, ami nagy csalódás volt. Fontos pontokat veszítettünk emiatt.

BORSODNÁDASD–HERÉD 3–2 (1–1)

Borsodnádasd, 100 néző. V.: Varga László (Török, Tamasi).

BORSODNÁDASD: Tóth D. – Tankó, Kertész B., Ambrus, Fáklya (Papp A., 86.), Tóth M., Kiss S. (Szabó S., 87.), Halász D., Gáspár (Kriston, 91.), Csépányi-Barczi (Biró L., 65.), Török R. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

HERÉD: Pásztor – Oldal, Labancz M., Lengyel, Szabó B., Baranyi R., Tancsik, Ivony, Nagy Sz., Tari Sz., Fótos. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Fáklya (32.), Kiss S. (64.), Biró L. (69.), ill. Fótos (7.), Szabó B. (51.).

JÓK: Tóth M. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Szabó B.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Kétszer álltunk fel hátrányból és egy nagyszerű győzelemmel szereztük vissza az önbecsülésünket. Hiszem, hogy ez a társaság sokkal több figyelmet érdemelne bizonyos irányból…

LABANCZ RÓBERT: – Gratulálok a hazaiaknak!

VASÁRNAP, 13.30:

Gyöngyöshalász–Maklár

Egerszalók–Bélkő SE-Bélapát

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA