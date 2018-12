Ofella Zoltán: bízzanak a klubban!

Szendrei szerint a küzdelem mellett akarat is szükséges.

Az elmúlt években még nem volt példa arra, hogy csak a gólok mintegy felét mutassák meg – most ez történt az FC Hatvan évzáróján, amelyet már nyolcadik alkalommal tartottak a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Nagy Endre Rendezvénytermében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

No, nem azért, mert a többi találat csúnya lett volna, de a hatvanötből harminc találat levetítése is tíz percet vett igénybe. Az utánpótlás-játékosok minden gólt örömujjongással fogadtak – persze volt ok az ünneplésre, hiszen a megyei I. osztályban szereplő felnőtt csapat magabiztosan, nyolc pont előnnyel vezeti a bajnokságot. Horváth Richárd, a város polgármestere ki is fejtette, hogy a képviselő-testületben mindig parázs vita zajlik az FC Hatvanról, de ők rendületlenül segítik az egyesületet és tudják, hogy minden sikeres pályázattal a klub mellett a városi vagyon is gyarapszik.

„Bízzanak a klubban!” – kérte az ifjú labdarúgók szüleitől Ofella Zoltán, a Zagyva-parti klub elnöke, aki a hitet hiányolta. Az elöljáró szerint a szellemi tőke és a létszám már megfelelő az egyesületnél, de erős bizalom is szükségeltetik, ezért nem szabad visszafogni a gyerekeket – az utánpótlás-nevelő munka eredményét az NB I-ben is futballozó Gohér Gergő és Zachán Péter kinevelésében láthatjuk. Az elnök önkritikusan elismerte, hogy a 2018-as célkitűzés nem teljesült maradéktalanul, hiszen a felnőtt csapat nem tudott visszajutni az NB III-ba, most azonban a megfelelő hozzáállás és szakértelem elég lehet a cél eléréséhez.

Az est során szokás szerint kiosztották a legjobbaknak járó díjakat, ebben a meghívott vendégek közül többek között Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, Szendrei József, a magyar válogatott, illetve a spanyol Cádiz és a Málaga korábbi kapusa, Vatai Attila a Honvéd-MFA régió-vezetője, Juhász János hatvani rendőrkapitány és Dénes András, az MLSZ női szakágának vezetője segédkezett. Az utánpótlás-csapatoknál a legjobb teljesítményt nyújtó ifjút, illetve a legszorgalmasabb játékost díjazták, míg a felnőtteknél a házi gólkirály és a legjobb játékos kapott elismerést – előbbit a 28 találatot szerző támadó, Simon Mátyás lett, utóbbit a jobbhátvéd Purzsa Máté kapta meg.

A műsort a Gesztenyéskert óvoda gyermekeinek műsora, illetve egy néptánccsoport produkciója színesítette, illetve a sok támogatás elismeréseként első ízben különdíjak átadására is sor került: a Hatvani labdarúgásért díjat Hatvan önkormányzata, míg a Díszoklevelet Karácsony Gábor korábbi játékos kapta meg. A gyermekek legnagyobb örömére a – futballnyelven szólva – hajrában egy különleges tombolahúzás történt, több fiatal labdarúgó az MTK, a Honvéd és a Vidi ajándékcsomagjával gazdagodott. Az FC indulójára végezetül Kondek Zsolt képviselő kezdett rá, az éneklésbe még Ofella Zoltán klubelnök is bekapcsolódott. Látszik, Hatvanban most van ok az örömre.

„Keményen kell dolgozni, de a küzdelem mellett az akaratra is szükség van a sikerhez, ezt emeltem ki a hallgatóság előtt – mondta a heol.hu-nak az egyik díszvendég, Szendrei József. – Szolnokról és Nyíregyházáról így jutottam el előbb Újpestre, így lettem az év kapusa itthon, majd ezek által jutottam el Spanyolországba, ahol évekig kezdő kapus voltam. A drukkerek rajongtak értem és még hosszú évek után is megismernek – három éve kint voltam egy Málaga-meccsen, egy apuka meglátott és a gyerekének azt kiabálta rám mutatva, hogy Vele jutottunk fel az első osztályba! A Cádizzal a legnagyobb sikert az jelentette, hogy a Johan Cruyff-féle Barcelonát otthon 4–0-ra megvertük, valahogy a Real Madrid ellen azonban mindig nehezebb volt játszani, a Bernabeu-stadionban pláne, ahol a különleges atmoszféra, a királyi miliő megbénított minket. Az utódokról csak annyit, hogy Megyeri Balázsban sajnos nem volt elég munka, hogy a madridi Getafe első számú kapus legyen, a Németországban védő Gulácsi Pétert azonban Lipcsében jól felépítették, pedig korábban azt hittem, eltűnik.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS