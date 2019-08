Olimpiai bajnokát gyászolja az egri pólósélet

Nyolcvanhat éves korában, hosszas betegség után elhunyt Ambrus Miklós, olimpiai bajnok vízilabdázó, az Egri Fáklya hajdani pólósa.

Az Egerben 1933. május 31-én született Ambrus Miklós mellúszóként kezdte sportolói pályafutását, azonban vízilabda-kapusként került a csúcsra. Ötvenöt alkalommal védte a magyar válogatott kapuját, tagja volt az 1962-ben Európa-bajnok, 1964-ben pedig olimpiai aranyérmes nemzeti csapatnak.

– Szegény családból származó vékony gyerek voltam, amikor alig 16 évesen – Kádas Géza indítványára Barta (Talpas) helyére beállítottak az egri OB I-es csapatba – elevenítette fel emlékeit 2007-ben a Heves Megyei Hírlapnak a hajdani hálóőr, aki később az FTC együttesével ötször nyert magyar bajnoki címet. – Szerettem és ma is szeretem Egert, de sajnos, magából vetett ki a város azzal, hogy semmiben nem segítettek. Köszönettel a Dobó István Gimnázium akkori igazgatójának tartozok, aki mindig elengedett az ifjúsági válogatott budapesti edzésére. Hálásan gondolok a közönségre is, a vasárnap déli mérkőzések hangulata soha nem felejthető. Nem akartam én eljönni Egerből, de 1953 decemberében kénytelen voltam, mert a Fradiban nem csak ígértek, hanem adtak is az éhezőnek. Szívesen beszélnék erről az időszakról valamilyen egri fórumon. Ha meghívnának, rendbe tehetnénk a múltat, hogy megnyugodjak, mert nem a katonaság elől menekültem el.

Ambrus Miklós két évet Ausztráliában töltött az 1956-os forradalom után, ám magyarságából eredő nemzeti érzései az első hívásra hazavezérelték. Gond nélkül folytathatta a vízilabdát a Ferencvárosban és a válogatottban is.

– Összesen öt olimpiára készültem, de csak Tokióban védtem, amit részemről megelőzött a Lipcsében szerzett Európa-bajnoki elsőség – tette hozzá ugyancsak 12 éve lapunknak. – Büszkén mondhatom, hogy csakúgy, mint Egerben, a válogatottnál is szorgalommal értem el, hogy a csapatba kerüljek. Japánban a három utolsó meccsen védtem, és csak három gólt kaptam. Az 1968-as visszavonulás után a szakosztály vezetését bízták rám a Fradiban, és tagja voltam a szövetség fegyelmi bizottságának is. A sportéletben tanultakat a magánéletben tudtam hasznosítani.

Sportpályafutása után magyar Vízilabda-szövetségnél, a Ferencvárosnál és annak vízilabdacsapatánál is tevékenykedett. Fia, a szintén magyar válogatott vízilabdázó Ambrus Tamás négy évvel ezelőtt halt meg.

Ambrus Miklós temetéséről később intézkednek.