ÖREGriek: a Vancsa, Simon páros is az ESE mellett

Simon Antal a hazáról, Vancsa Miklós az Egri FC-ről, Harmati Péter a téli játékosmozgásról, Sütő Szilárd a realitásokról, Debreczeni Dávid a labdarúgók hozzáállásáról, Vitányi László pedig az utánpótlásról beszélt az ÖREGriek elnevezésű, az Eger SE-t Támogatói Baráti Kör rendezvényén.

Az ÖREGriek elnöke, Grósz Ákos és közvetlen segítői (Csanádi Péter, Farkas Péter, Sashalmi Árpád, Csengeri Csaba) váratlant léptek azzal, hogy az Eger SE vezetését, és a korábbi megyeszékhelyi klub, az Egri FC elöljáróit egy asztalhoz ültették. A mini szurkolói ankéton aztán kiderült, hogy a kölcsönös tisztelet és az egylet iránti elkötelezettség remek alapot kínál a közös ügy, az ESE előmenetelének alakításához.

„Élő lexikonként” Grósz Ákos olyan eredményeket, gólokat idézett, amelyek Simon Antal egri játékos-pályafutásához, majd az Egri FC-s időszakhoz, vagyis a Vancsa Miklós vezette érához kötődnek. A 2011/12-ben szerzett NB II-es bajnoki cím és azt követő NB I-es idény az akkori ügyvezető elnök számára is mély emlékeket hagyott, igaz, az Egerben töltött másfél év nem úgy zárult a Jámbor János (főtámogató), Vancsa Miklós párosnak, ahogy arra számítani lehetett. Mi több, olyan forgatókönyvet csak az élet képes írni, amire a megyeszékhely labdarúgásában akadt – elkeserítő – példa. Az egri korszak után a Vasashoz visszatért kettős jelenlegi „státuszáról” érdemleges tudnivaló, hogy Jámbor a múlt héten kivonult az NB II-es labdarúgó klubból, és már csak az angyalföldiek női röplabda-csapatára fókuszál, míg Vancsa a Kubala Akadémiánál vállal szerepel, miközben kisebbik fia, a 15 éves Zalán ígéretesnek tűnő pályafutását egyengeti.

Az Eger SE színeiben 17 évesen az NB I-ben bemutatkozott Simon Antal 2011-ben edzőként tért vissza az érsekkerti létesítménybe.

– A klubház felé sétálva azt láttam, hogy Hadobás Gyula, Gyulavári Zoli és még ketten a régiek közül ugyanott teniszeznek, mint 1990-ben, amikor távoztam Egerből. „Hazajöttél, Simi?” – szólítottak meg. Aztán később ugyanebben a fogadtatásban részesültem a városban járva-kelve, majd a múlt gyökerei és ezen hatások úgy összegeződtek bennem, hogy igen, én egri vagyok, ide térek haza, ahogy ezt tettem most is, köszönve a meghívást – közölte a legutóbb az NB II-es tiszakécskeieket vezényelt Simon.

Az NB III-as egrieket irányító Sütő Szilárd is visszatérőnek számít. A szakember vázolta, milyen irányelvek mentén építi a csapatot, kiemelve a saját nevelésű fiatalok, így Révész András és Kovács Dávid csapatba építését, de szólt a téli játékosmozgásról is. Ehhez a területhez csatlakozva az Eger SE operatív vezetője, Harmati Péter konkrétumokat is említett.

– A holtidényben távozott hét játékos helyére két-három érkezővel számolunk – kezdte Harmati. – Nincs szükség 26 fős állományra, míg akiket szeretnénk, azok esetében arra törekszünk, hogy lehetőség szerint minőséget jelentsenek. Kezdem azonban egy maradóval, ugyanis nagy esély mutatkozik arra, hogy Vaskó Tamásra tavasszal is számíthatunk. Csiki Norbert esetében felmerült a távozás lehetősége, de ez még nyitott kérdés, mint ahogy az is, hogy Gresó Mátyás visszatér-e Jászberényből, vagy sem. Jó lenne, bízunk benne, ám a végleges döntésre egyelőre várni kell. Szeretnénk még egy támadót, nevet viszont még nem említenék.

Ugyanakkor a csapatkapitány, Debreczeni Dávid ezt megtette.

– Az NB I-es Kaposvár játékosa, Hegedűs Dávid a nyáron hazaköltözik Egerbe – mondta a „cséká”. – Hogy az Eger SE-be is visszatér-e, az nyilván megállapodás kérdése, de azt aligha kell ecsetelni, hogy egy Vaskó, Hegedűs belső védőpáros mellett milyen jó lenne futballozni a szélen. Egri színekben már három bajnoki címet ünnepelhettem, az a nagy vágyam, hogy ezt újra megtehessem!

Ehhez leginkább az anyagi bázis bővítése szükséges, jól tudja ezt Harmati Péter is. A vezető sokat tesz támogatói kör kialakítására, ám sokszor falakba ütközik, több alkalommal a múlt hagyatéka miatt. Az viszont már a bizakodásra okot adó jelen, hogy az új önkormányzati vezetés részéről a polgármester, Mirkóczki Ádám nemcsak nyitott a futball klub felé, de határozott szándéka is az előrelépés.

Ahogy Vancsáék jelenlétét, úgy ezt a bejelentést is örömmel fogadták Csengeri Csabáék, akik „bezsebelhették” a Harmati, Sütő, Debreczeni trió köszönetnyilvánítását az egész éves támogatói és lelátói szerepvállalásért. Az este azonban csak úgy lehetett teljes, ha a jövő a fiatalok szempontjából is terítékre kerül. Sokat mondó adatként az utánpótlásért felelős szakmai igazgató, Vitányi László azt árulta el, hogy 15 játékosnak akad kérője különböző akadémiáktól.

– Ebből nem következik az, hogy ennyi távozónk lesz, sőt! Az értékeinket meg akarjuk tartani, helyben lehetőséget kínálni a fejlődésre és az előbbre lépésre – nyomatékosította a szakember.

Amikor a terített asztaltól felálltak az ÖREGriek további tagjai, mint például Berta Zsolt, Mészáros Attila, Várkonyi Ferenc, Molnár Tibor és Virág László, úgy tehették ezt, hogy kaptak valamit. Az erősödött közösség, az Eger SE-t Támogatói Baráti Kör pedig alkalmas lehet arra, hogy az ívelő pályára állt klubot több vonatkozásban segítse.