Örömfoci Mihályi Gábor és barátai 20. jubileumán

Kereken húsz évvel ezelőtt kezdődött a Mihályi Gábor és barátai rendezvény sorozata egy tragikus esethez köthetően.

A 2000-es év június 3-án a Nagyréde–Selyp mérkőzésen a vendégek kapusa nyújtott lábbal beleszállt Mihályi Gábor bal lábszárába. A hazaiak csatárát párhuzamos síp-, és szárkapocscsonttöréssel szállították kórházba. A hálóőrt kiállították, de ez nem volt vigasz a fájdalmakra, a kilenc hónap kényszerpihenőre. Mihályi Gábor azonban rendkívül szívós volt és elnyűhetetlen, így az év utolsó napjára egy labdarúgó-pályafutástól és a csapattársaktól búcsúzó partit szervezett. A sorsközösség megtisztelte, ami akkora erőt adott neki, hogy nemcsak az életkedve tért vissza, hanem kis idő múlva ő maga is a nagypályára. A sérülés elmúlt, a torna megmaradt, és évről-évre egrendezik a nagyrédei csarnokban.

– Akkor is és most is Kovács Viktor barátommal – akivel a maratoni távot 2018-ban közösen teljesítettük – felfutottunk az év utolsó napján Gyöngyösről Mátrafüredre és vissza – emlékezett a kétszeres megyei bajnok Mihályi Gábor. – A „bemelegítés” után kezdődhetett a torna, ugyanúgy, mint most. A huszadik alkalmon generációk találkoztak. Szerephez jutottak a 70 év körüliek, azaz édesapám, Mihályi Sándor ismerősei, a fiam, Erik korosztálya, azaz a gimnazisták, s a sajátjaim, vagyis a futballból nemrég kiöregedett generáció, amelynek tagjai éppen húsz éve fénykorukat élték.

A jubileumra emlékeztetőként Mihályi Gábor nívós nemzeti színű nyakbaakasztót készíttetett a labdarúgó parancsolataival, hogy az ifjak bevéshessék a fejükbe az alapvetést, az idősebbek pedig felidézhessék a égi szép időket.

A négy gárda között igazi örömfoci zajlott. Mivel a torna sehogy sem akart eldőlni futballozással, ezért büntetőrúgások következtek. Még a nagy veteránok, Varbai István, Mihályi Sándor és Szakács István is megtalálta a hézagot kapufa és a kapus között. A hálóőrök is kipróbálhatták egymás képességeit.

Mindenki nyertes volt, mert ismét együtt lehettek a fiúk, s remek hangulatban köszönthették az új évet.