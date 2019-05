Örömökről és szívfájdalmakról az Eger SE korábbi edzőjével

A ha-val kezdődő mondatoknak nem sok értelmük van. Az Eger SE korábbi vezetőedzőjével, Vígh Ferenccel készített interjúból azonban kiderül, hogy ez nem fedi a valóságot.

– Ha azt mondom, Tóth Béla…

– Nála voltam először egri labdarúgó, húúú, de régen volt már! – felelte a tréner. – Annyi pozitívum származott abból az időszakomból, hogy személyesen megismerhettem Kiss Tibi bácsit, akivel azóta is nagyon jó a viszony, és kiváló focistákkal játszhattam együtt. Sokukkal baráti a kapcsolatunk, ám csak ígérgetések voltak, más semmi, így kénytelen voltam másik csapatot keresni.

– Ha azt mondom, László István…

– Bármi is történt közöttünk az évek során, számomra ő több mint egy mester. Szinte a második apám volt és ez így is marad, amíg élek. Sokat köszönhetek neki. Persze a jó játékommal én is segítettem őt a sikerekhez. Mezőkövesden, Egerben és Jászapátiban több tucat mérkőzésen futballoztam a kezei alatt és a fociról alkotott véleményünk is hasonló, ezért tudtunk együtt hosszú éveken át eredményesen dolgozni.

– Ha azt mondom, harmadszor is Eger…

– Harmadik alkalommal az UR-FA Kft. korszakában játszottam Egerben. László István volt az edző, így nem volt kérdés, hogy jövök-e. Meg persze a tulajdonosokat is jól ismertem a jászapátis időszakból, ahol hat szép évet töltöttem velük közösen. Korrektségük velem szemben példátlan volt. Abban az évben vettek fel a civil életemben a tűzoltóságra, az iskola és a család mellett sok volt már a mindennapos edzés és az utazás. A kislányom is még csak két éves volt. Így Pityesz, vagyis László István tanácsára az alacsonyabb osztályú Bükkábrányba igazoltam játékos-edzőnek, és onnantól kezdve indult az edzői pályám.

– Ha azt mondom, megyei bajnoki cím…

– Derült égből villámcsapásként érkezett számomra Harmati Péter felkérése 2017-ben, ugyanis csak a nyári szabadságomra érkeztem haza szűk három hétre Németországból, de az egri (ki)hívásnak nem mondhattam nemet. Szeretem azokat a kihívásokat, amelyeket reálisnak is tartok. Büszke vagyok rá, hogy hosszú évek után nekem sikerült az egyesület első csapatát a harmadosztályba juttatni. Tszem hozzá, mindezt veretlenül, kitűnő közösséget alkotva. Főleg úgy, hogy szakértők szerint a játékoskeretben és anyagilag sem a mi keretünk volt legjobb a bajnoki címért küzdő csapatok közül.

– Ha azt mondom, NB III-as szereplés…

– Aki már játszott bajnokként újonc csapatban az tudja, az első év őszi szezonja általában átlagon felüli. Ilyenkor még visz a bajnokcsapat lendülete. Próbáltunk erősíteni a nyáron, ám nem tudtunk olyan feltételeket biztosítani, mint más csapatoknál, így sokan nem bennünket választottak. Az érkező játékosok nem mind váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. És ugye kíváncsi voltam, a megyei csapatból kik azok, akik ezen a szinten is tudnak jól teljesíteni, persze nem csak egy-egy meccsen. Így elég bőre sikeredett az őszi keretünk, emiatt pár játékostól meg is kellett válni a télen. Kis szerencsével még így is a tabella első felében lehettünk volna, ha azokat a fránya helyzeteket jól használjuk. A realitások azt mondatják velem és tavaly a bajnoki rajt előtt is ezt nyilatkoztam, ennek a keretnek a 8–12. hely között van a helye és mint tudjuk, a tabella sosem hazudik.

– Ha azt mondom, eltiltás…

– Hibáztam! Gyűlölöm az igazságtalanságot, a csalást és az arroganciát. Nem szokásom és nem is szeretek magyarázkodni. Vállalnom kell a felelősséget a tetteimért és vállalom is. Az első eltiltásom miatt megkaptam a komoly és példátlan büntetésem. Nem éreztem igazságosnak, mert valótlan állítások is bekerültek a jegyzőkönyvbe, de az én szavam a sporikkal szemben kevésnek bizonyult. A második eset már egy teljesen más helyzet, ott már a mérkőzés elején utaztak rám a sporik. Ott is egy óriási asszisztensi tévedés után emberhátrányba kerültünk, ami miatt úgy éreztem, semmibe veszik a fiúk hét héten át tartó kemény, téli felkészülési munkáját. Ezt mertem megjegyezni. Nem túl irodalmi stílusban, mert le „vakhangyáztam” az asszisztens hölgyet. Hibáztunk, mert az első eltiltásom után egy videokamerát állítottunk a két kispad közé, hogy a történteket rögzítse, és ne kerülhessünk esetlegesen újra bajba a valótlan állítások miatt. Ezt azon ominózus mérkőzésen elmulasztottuk, mivel azonban visszaesőnek számítottam, ezért újra komoly büntetést róttak ki rám. Hibáztam, elismerem és emiatt felbontották a szerződésemet.

– Ha azt mondom, szívfájdalom…

– Több ok miatt is volt, van. Először is gyerekkori szívritmuszavar miatt a közelmúltban megműtöttek, hál’ Istennek, sikeresen túl vagyok rajta. A másik picit rosszabbul érintett. Történt ugyanis, hogy két hete e-mailben közölte velem Harmati Péter, hogy nyártól Egerben nem velem képzeli el a jövőt. Ami nem azért fájó, mert szíve joga eldönteni, kivel dolgozik, kiben bízik. Csak többet érdemeltem volna, mint egy e-mail.

– Ha azt mondom, folytatás a nyáron.

– Remélhetőleg június elején megszerzem a harmad- és a másodosztályhoz szükséges edzői A-licencet. Szerződésem felbontása után a folytonosság miatt maradtam a háttérben, ezt szinte mindenki tudta, aki az egri csapatot figyelemmel kísérte. Ötödik hete viszont már semmilyen formában nem szólok bele az egri felnőtt labdarúgásba, mindenért a jelenlegi stáb felel. Edzések, összeállítások, mérkőzések. Ez volt az egyezségünk az operatív vezetővel és nyárig gőzerővel készülnöm kellett (volna) a keret megerősítésén, valamint kiválasztani a mostani keretből azokat a játékosokat, akik megütik azt a szintet és célt, amelyet Harmati Péter megfogalmazott számomra. Így egyelőre nem tudom, mi lesz nyártól.

– Ha azt mondom, itt egy szabadon választott felvetés.

– Ehelyen nem szeretnék mást, csak megköszönni Harmati Péternek azt a korrektséget, amit a csapat és irányomba tanúsított két évig. Mert igaz, hogy nem dúskáltunk az anyagi javakban, de amire a kezét és a szavát adta, azt eddig maradéktalanul be is tartotta a csapattal és velem szemben is. Valamint hálás vagyok mindazok vezetőknek, alkalmazottaknak és játékosoknak, akik ezalatt a két év alatt segítették a munkámat. Végül, de nem utolsó sorban a szurkolóknak, hogy támogattak és ennyire bíztak a csapatban, és bennem. Nagy segítségre voltak a mindennapjainkban. Köszönöm!