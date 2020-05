Országosan is az élen jár az egri egyetem sportképzése

Régóta terveink között szerepel az egri központú Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézetének bemutatása, az élet pedig úgy hozta, épp egy, a sport számára teljesen ellehetetlenített időszakban kerítünk sort erre. Az intézmény Leányka úti sportbirodalmát Herpainé Dr. Lakó Judit megbízott intézetigazgatóval barangoltuk be.

– Tavaly nyártól vezeti az egyetem sportképzését. Hogyan jutott el a kinevezéshez?

– A sport szeretete mindig meghatározta az életemet, ezért a pályaválasztásnál is ez jelentette az alapgondolatot. Ebből az indíttatásból kerültem az Eszterházy Károly Főiskolára, amelyen később testnevelő tanárként végeztem. Ezt követően sok helyen kipróbáltam magam, de végül maradtam a sportnál és az oktatásnál, ráadásul ebben az intézményben is helyezkedtem el. A kinevezésem átmeneti, mivel Dr. Bognár József intézetigazgató egyéves alkotói szabadságát tölti. A megbízatásom az igazgató úr visszatéréséig szól.

– Mennyien végzik felsőfokú tanulmányaikat az EKE különböző sportképzésein, pontosan milyen képzéseket kínálnak jelenleg?

– Magas számról beszélhetünk, hiszen mintegy ezren járnak hozzánk valamilyen sportképzésre. Ez azért is számít jelentős létszámnak, mert majd’ húsz főállású oktatóval dolgozunk, akik mellett félévente több, mint harminc külsős szakember segíti a munkát a minőségelvű oktatás keretében. Jelenleg két alapképzésen tanulnak hallgatóink, sport- és rekreációszervező szakon, illetve kilenc sportágban edző képzéseken. A négy plusz egy-, valamint öt plusz egyéves osztatlan testnevelő tanári képzés is népszerű, itt valamilyen szakpárt kell választaniuk a hallgatóknak, ami mellett megjelenik még a rövidciklusú tanárképzés, vagyis a mesterképzés is.

– Sportlétesítmények terén az eddigi fejlesztésekkel tudták tartani a lépést a kor követelményeivel és a hallgatók létszámnövekedésével? Ha nem, mit terveznek ezen a területen?

– Az elmúlt két évtizedben rengeteget fejlődött az infrastruktúránk. Fontos, hogy a meglévő létesítmények mellett idén február 1-től az egyetem tulajdonába kerültek a Leányka úti teniszpályák, ez pedig szintén komoly lehetőséget jelent számunkra. Terveink között szerepel a rekortán atlétika pálya korszerűsítése, valamint a tornacsarnok energetikai felújítása. Pályázati úton engedélyt kaptunk szabadtéri kondipark építésére, nem titok, ez régi álmunk. Ugyancsak ilyen forrásból nagymértékű sporteszközfejlesztésen is túljutottunk a közelmúltban.

– Ha már létesítmények, milyen sportolási lehetőségeket biztosít a Sporttudományi Intézet az egyetem polgárainak?

– Sportszakos hallgatóinknak a kötelező gyakorlati tárgyakon kívül is fontos, hogy lehetőségük nyíljon a gyakorlásra. Kiemelt terület egyetemünkön a két féléven keresztül kötelező testnevelés a nem sportszakosok körében. Minden őszi félév elején kérdőívekkel mérjük fel elsőéveseinket, hogy mely mozgásformákat kedvelik. Büszkék lehetünk rá, hogy ezek alapján idén több, mint harmincféle kurzust tudtunk meghirdetni. A kötelező testnevelés ráadásul az egyetem mind a négy campusán működik, ennek koordinálása azonban hatalmas feladatot jelent. Beszélhetnék még az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, valamint a Sportirodánkkal közös eseményekről is, gondolok itt elsősorban házibajnokságainkra, mint ahogyan jelentős programjaink közé tartozik az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, az Egészségnap, vagy a TTK-Szakhét. Ezekre az eseményekre nem csak intézményünk falain belülről érkeznek. A város polgárai, a kicsiktől a nagyokig rendszeresen megjelennek rendezvényeinken. Dolgozóinkat is igyekszünk a sportos, egészséges életmódra biztatni, különböző túrák, vízi túrák szervezésével, és létezik egy futócsapatunk is, „mEKFutjuk” néven, amelynek évek óta közösen hajtjuk a kilométereket.

– Az infrastruktúra megléte mellett mennyire fontos a megfelelő kapcsolat a Sporttudományi Intézet és az intézmény sportegyesülete, az Eszterházy SC között?

– Fontos, és szerencsére jó is ez a kapcsolat. Mióta hetven évvel ezelőtt a korábbi főiskola életre hívta a Sport Clubot, azóta ez mindig is így volt. Mára valóban különlegesnek és rendkívül fontosnak nevezhető az együttműködésünk. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) versenyeire történő felkészítés, vagy azok lebonyolítása is a Sport Clubon keresztül zajlik, illetve minden olyan tevékenység, ami a versenysporttal kapcsolatos. Létezik ezen felül szabadidősport része is az egyesületnek. Egyértelműen közös érdem, hogy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetségtől az előző tanévben négy kitüntetést is átvehettünk, köztük a legsportosabb egyetemnek járó elismerést, illetve a MEFOB pontversenyének országos harmadik helyét, ami egy ilyen kis intézmény életében óriási elismerést jelent.

– Az elmúlt években elért felvételiszámokat, a népszerű képzéseket a jelenlegi helyzetben mennyire lehet legalább ily módon szinten tartani? Egyáltalán milyen irányt vesz a sportoktatás az egyetemen a járvány során megjelenő távoktatásra is gondolván?

– Tény, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet nagyon sok kihívás elé állít bennünket. Ugyanakkor mindenben a pozitív hozadékot szeretem kihangsúlyozni, és a sportképzés területén bizton állíthatom, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon sok oktatási segédanyag készül, amit a jövőben is fel lehet majd használni. Egyes részek meg is maradnak majd távoktatásos formában, ugyanakkor sportképzésben továbbra is a személyes kapcsolatra, a gyakorlatközpontúságra helyezzük a hangsúlyt. Jelenleg nem egyszerű a helyzet, mert a gyakorlati óráinkat nem tudjuk úgy megtartani, mint a járvány előtt. A testnevelő tanár képzéseinken a zárótanítások például csak szeptemberben történhetnek meg. Vagy itt vannak azok a terepgyakorlatok is, amelyek teljesítései eredetileg nyár eleji időszakot foglalnak magukban, most mégis a következő tanév elején megvalósíthatóak. Szerencsére ebben a furcsa időszakban mindenki próbál együttműködő lenni, ezért is szeretném kiemelni a kollégákat, akik lelkiismeretes teljesítménye nélkül aligha tudnánk ilyen szintű munkavégzésről beszélni. Ehhez elengedhetetlen az elhivatottság, amiért nagyon hálás vagyok.