Összefogással készült el a noszvaji sportpálya – Fotók

„Kivánom, hogy Noszvajon olyan tehetségek rúghassanak először labdába akikkel később az élvonalban is találkozhatunk, s büszkén mondhassák el akkor, hogy innen indult a karrier” – fogalmazott az MLSZ szóvivője.

– Nagy öröm, hogy településünkön ekkora fejlesztés valósulhatott meg – fogalmazott Szabó Péter polgármester, a helyi iskola udvarán létesített műfüves futballpálya átadóján. – Hálával tartozunk a Magyar Labdarúgó Szövetségnek segítségéért és projekt előkészítésében nyújtott támogatásért az Egri Tankerületnek. Az Eger Labdarúgó Sport Kft-nek, hisz szívvel lélekkel részt vettek a projektben Harmati Péter vezetésével. S kiemelten Noszvaj szállodatulajdonosainak akik anyagi segítségükkel járultak hozzá a megvalósuláshoz.

Az új, negyvenszer-húszméteres műfüves pályát azonnal birtokba is vették a noszvaji fiatalok.

– Nagy öröm számomra, hogy megyénkben elsőként itt indulhatott egy olyan projekt, amely nem kifejezetten egy sportpályázatot támogatott – emelte ki Bojtakovszki Csaba, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) heves megyei igazgatója. – Folyamatosan foglalkoztat, hogyan lehetne az Eger vonzáskörzetében működő sportszervezeteket es önkormányzatokat bevonni aktívan a sportéletbe, igyekszünk megtalálni azokat a helyeket, ahol futballszerető emberek vannak – tette hozzá.

Sipos Jenő az MLSZ szóvivője a szövetség nevében köszöntötte a megjeleneteket.

– Örömmel jöttem a megyébe, s az is nagy öröm, hogy egy település él a lehetőségekkel. Ezt az iskola melletti pályát testneveles oktatásba is be lehet fűzni. Szövetségünk már több ilyet is épített különböző programok keretében. Szeretnénk, ha minél több gyermek kedvelné meg a futballt. Talán majd aki itt, ezen a helyen elkezdi, az megmarad a labdarúgás vérkeringésében. Kivánom, hogy Noszvajon olyan tehetségek rúghassanak először labdába, akikkel később az élvonalban is találkozhatunk, s büszkén mondhassák el akkor, hogy innen indult a karrier – fogalmazott.