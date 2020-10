Ostoroson a csigás íjászokat is megizzasztották

Verőfényes napsütésben lőhettek az íjászok az Ostorosi SE Íjász Szakosztályának 3D-versenyén.

Ritka az a verseny, ahol elmondható, hogy a résztvevők és szervezők egyaránt mindennel elégedettek voltak – szerepel a klub értesítőjében.

Racskó Gyulának és csapatának sikerült olyan pályát építeni, ami komolyan megizzasztotta a csigás íjászokat is. Róluk tudni kell, hogy a legprofibb célzóberendezésekkel rendelkeznek, de még így is sokszor meglepődtek a pályán. Többen akadtak, akik életük első versenyén vettek részt és mosolyogva érkeztek a célba. A mini gyerekektől a veteránokig, valamennyi induló elégedetten zárta a napot. Az igazi közösségkovácsoló rendezvényen díjazták a legtöbb pontot lövő irányzékos és irányzék nélküli versenyzőt is.

Legközelebb az évzáró versenyre várják Ostoroson az íjászokat.