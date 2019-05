Ostoroson együtt a gyermeknap és a sportnap

Hat csapat mérkőzésein kívül lovaglás és íjászat is a programban.

A Novaj SE egykori támogatójára, az idén januárban 61. éves korában elhunyt Demkó Miklósra kispályás labdarúgó-tornával emlékeznek az ostorosi családi napon.

Szombaton 9 órától a salakos sportpályán hat csapat (Heves Megyei Kormányhivatal, Novaji Öregfiúk, Orvosok, Police, Ügyvédek, Ostoros Old Boys) játszik egymással, miközben a gyermekeket lovaglás, íjászat, arcfestés, ügyességi vetélkedő, ugrálóvár és tűzoltóautó-bemutató várja. A nap során fellép Győri Zsüliett és tánccsoportja, a The Hangover Band és a The Feelgood.