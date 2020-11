Őszi elsők a Gyöngyösi AK hölgyei

Négy pontot szereztek csapataink a Pest megyei női háromnegyed pályás bajnokság Északi csoportjának 7. fordulójában, vagyis az őszi szezonzárón.

GYÖNGYÖSI AK–KÉK DUNA SE

4–1 (1–0)

Gyöngyös, Sport út, V.: Koren Tibor (Lucián).

GYAK: Fehér – Bátori, Buda, Póti, Czvetkó, Bőr, Erdős, Fülöp, Hornyák. Cserék: Szegő, Nagy-György, Szabó R., Tóbik. Edző: Ecsegi Zoltán.

GÓL: Tóbik (40. – büntetőtől, 70.), Fülöp (49.), Bátori (60.), ill. Rezsnák (51.).

ECSEGI ZOLTÁN: – Nem a legjobb előjelekkel vártuk a mérkőzést, mert sérülések és betegségek miatt több meghatározó játékosunkat nélkülöznünk kellett. Jól mutatja egyesületünk erejét, hogy akik az utánpótlásból csatlakoztak hozzánk, nem csak jó játékkal, hanem gólokkal is bizonyították, hogy bármikor lehet rájuk számítani felnőtt szinten is. A mérkőzés nem a legnagyobb iramban zajlott, végig türelmesen és okosan futballoztunk, csak idő kérdése volt, mikor szerezzük meg a vezetést. Az első gól megnyugtatta a csapatot és a második félidőben talán a szezon legjobb játékát nyújtottuk. A játékosok teher nélkül játszottak, egy-két kiemelkedő teljesítménnyel. Részcélunkat elértük, őszi elsők vagyunk, méghozzá négy pont előnnyel, ami bizakodásra adhat okot a tavaszi folytatásra. Gratulálok minden játékosomnak! Nagyon jó és erős közösség alakult ki, ami az eredményekben is meglátszódik. Nem lehet más célunk, mint megtartani ezt a teljesítményünket és akkor egy nagyon biztató tavasz elé nézhetünk.

GÖDI SE–EGER SE 0–0

Göd. V.: Balogh I. Zoltán (Lengyel, Kálé).

ESE: Major – Szívosné, Mátyás, Borosi, Gál, Pázmándi, Varga A., Bencsik, Baranyi. Cserék: Tamkó, Sütő. Edző Vitányi László.

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Győzni mentünk, de a mérkőzés képe alapján a döntetlen reális.

Az Északi csoport állása