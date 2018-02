Pályahitelesítés előzi meg a licencengedély kiadását

Majd’ félméteres hó és zimankó fogadta a Mátraházi Edzőtáborban az MLSZ megyei igazgatósága által szervezett ligaértekezlet résztvevőit, akik a megyei II. és III. osztály képviseletében kaphattak érdemi információkat a futballtavaszról.

A szó, futball-­tavasz némiképp más megvilágításba került a hódombok között megközelítve a helyszín, ahol a rajt elhalasztása azért nem került szóba, mert a másodosztály csak március 10-én startol, addig jócskán alakulhat úgy a pályák állapota, hogy ne legyen akadálya a meccsrendezésnek. A harmadosztály csapatai március 3-án kezdenek, az viszont kérdés, milyen játékterek fogadják az együtteseket a kemény fagyok után, az esetleges hóról nem beszélve. Ahogy azonban az első osztály esetében erre sor került, a forduló egységes elhalasztására nyílhat lehetőség. Itt nem is szükséges hétközi játéknap, mert június harmadik hétvégéjére átcsúsztatható a 16. forduló.

A versenybizottság elnökeként Molnár Róbert előbb azonban a megyei I. osztályba jutás és az onnan történő kiesés lehetőségeit, valamint a feltöltés szabályait ismertette. Szólt az egycsoportos másodosztály, a kétcsoportos harmadosztály és az utánpótláscsoportok kialakításáról.

– A sorrendiség szempontjából újdonságot jelent, hogy a pályahitelesítési eljárás megelőzi a licenceljárást – emelte ki Molnár Róbert. – Az infrastruktúra-szabályzat módosítása jelentősen befolyásolhatja a kiadott licenceket, ugyanis a megfelelő pályahitelesítés előfeltétele a licencengedély kiadásának.

Az igazgatóság munkatársaként Miklósvári Magdolna és Domoszlai Péter elmondta, hogy a futsaledzőképzés Kecskeméten áprilisban vagy május­ban indul, Egerben pedig az ősz folyamán. Lesz strandlabdarúgóedző-képzés is, az Amatőr C tanfolyamot elvégzett trénerek pedig tanúsítványt kapnak (amatőr) megyei I., II., III., IV. osztályú felnőttlabdarúgó-csapatoknál történő munkavégzésre. Ebben az esetben nincs felvételi eljárás.

Az MLSZ Edzőképző Központ (EK) új ­informatikai felületet hozott létre (coacheducation.hu), amely a szakemberek központi nyilvántartására vonatkozik. Ezen adatbankban lehetőség nyílik az edzők személyes adatainak a tárolására. A defibrillátor pályázat kapcsán elhangzott, hogy az életmentő eszközök beszerzéséhez jelentős mértékben támogatást lehet nyerni. Mindössze 50 ezer forintért hozzá lehet jutni az 500 ezer forintos műszerhez.

Ez jóval több, mint beruházás!

Az amatőrfutballban legfontosabb a közösségformáló erő

Vojtekovszki Csaba ezen a fórumon is hangsúlyozta, hogy a futball nem csak sport, társadalmi szereplésvállalás is. Az MLSZ Heves Megyei Igazgatóságának igazgatója arról is beszélt az egyesületek képviselőinek, hogy milyen futballkultúrát szeretnének. Íme: helyi közösségen alapuló futballkultúrát építsünk, ahol érezzék jól magukat a klubtagok, és élvezzék, hogy egy közösséghez tartoznak. Érezzék magukat biztonságban és legyenek szívesen látottak. Tanuljanak fegyelmet, tiszteletet és legyenek jó emberek. Kapják meg az esélyt újdonságok elsajátítására, mint például vezetői fe­ladat, edzőség, önkéntesség. Legyen inspiráló a közeg, legyenek közös élményeik, érezzék magukénak a klubot. A játékosok fedezzék fel a játékot és váljanak olyan labdarúgókká, amilyenné szeretnének.