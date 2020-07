Párjával érkezett az Eszterházy SC új edzője

Másfél hete tart a munka az Eszterházy SC NB I/B-s női csapatánál, ahol nyártól új szakvezető irányít. Vele beszélgettünk.

– Kijelenthető, hogy eddigi edzői pályafutásának legjelentősebb kihívását jelenti a múlt héten elkezdett munka?

– Mindenféleképpen így vélem, nem is gondolkoztam rajta sokat, mikor annak idején Rutka Péter megkeresett ezzel a történettel – mondta az Eszterházy SC nyáron kinevezett vezetőedzője, Zsadányi Sándor. – Egyébként is időszerűnek éreztem a váltást, mert Szegeden nyolc évet töltöttem, és motivált egy kicsit kiszakadni abból a közegből, tapasztalni, hogyan működik ez máshol.

– Merthogy eddigi pályafutása kizárólag a csongrádi megyeszékhelyhez kötötte?

– Edzőként igen, a játékot magát ugyanakkor a Békés megyei Szeghalmon kezdtem, ahonnan származom. Játékosként szerepeltem még Békéscsabán, Dunaújvárosban, majd Algyő csapatában. Utóbbi állomáshelyen indult el az edzői pálya, hogy aztán a Szeged KKSE-hez szerződve az utánpótlás-ranglétrán eljussak a felnőttgárdáig.

– Hogyan gondolkodott az egri lehetőségről még a közös munka kezdete előtt?

– Nagyon szép múlttal rendelkező egyesületet ismertem meg már korábban is, amelyhez csatlakozni valamilyen szinten komoly terhet jelentett. Édeset, de terhet, mivel a bizonyítási vágytól így még jobban égek. Az sem egyszerű feladat, hogy Debre Viktortól vehettem át a csapatot, ami azért is nehéz, mert elődömet Magyarország legjobb edzői közé sorolom. Ebben biztos vagyok, az elért eredményei bizonyítják is ezt az állítást. Számomra ez pluszösztönző, szeretném azt elérni, hogy azok a régebbi játékosok, akik vele dolgoztak, ne nagyon érezzenek óriási változást a munka minőségében.

– Sok korábbi kulcsember távozása mellett kilenc új játékos érkezett. Mit lehet elvárni egy ilyen jelentős vérátömlesztésen átesett kerettől?

– Azt, hogy elöl végezzünk. Magam legalábbis dobogóra várom a csapatot a bajnokságban. Persze, nyilván mindenki örülne, ha az élen végeznénk, és szeretném, ha sikerülne. Ha lehet, akkor nyerjük meg, azonban nincs kés szorítva a torkunkhoz, ami lehet, hogy még az előnyünkre is válik, ugyanis akad a mezőnyben olyan rivális, ahol csak és kizárólag az aranyérem megszerzése az elvárás.

– Milyen stílusú játékkal szeretnének érmes pozícióban végezni?

– Számomra az első és legfontosabb, hogy ez a csapat hatvan percen keresztül képes legyen arra, hogy fusson és könnyű gólokat tudjon szerezni. A védekezésben óriási változást nem tervezek. Nem titok, tavalyról rengeteg meccset végignéztem, Debre Viktor is hasonlóképpen a spanyol vonalat képviselte a hátsó alakzatnál. Ezt tervezem ebben az évben is továbbvinni. Amennyiben ebből a kőkemény védekezést meg tudnánk valósítani, akkor a következő lépés a már említett gyors támadásvezetés lenne, gyors középkezdésekkel, lerohanásokkal. Másfél hét közös edzés után úgy látom, alkalmas is erre a csapat, mert nagyon sok gyors, fiatal játékosunk van.

– Köztük egy olyan személlyel, aki különösen is közel áll önhöz…

– Való igaz, a belső posztokon bevethető Bató Lilivel nem csak a pályán alkotunk egy csapatot. Kézilabdás ismeretségi körünkben folyamatos is a „zrika”, hogy ki hozott kit Egerbe. A valóság ugyanakkor az, hogy Lilit már a korábbi években is keresték a klubtól. Most viszont, hogy az érdeklődés nem apadt, ráadásul még én is képbe kerültem mint vezetőedző, megmondom őszintén, nem sokat gondolkodtunk a döntés előtt.

– Visszatérve a ­származására: hogyan sikerült megbarátkoznia a finoman fogalmazva is teljesen más domborzattal?

– Egy kicsit még mindig furcsa, pontosan azért, mert mindketten alföldi gyerekek vagyunk. Ott pedig nem voltunk hozzászokva az ilyen emelkedőkhöz. Itt alapból már az, hogy az edzésekre is fel kell jönni a hegyre, okoz számunkra nem kis újdonságot, de ezt leszámítva, nekem rendkívül tetszik Eger. Ezért is mondom, hogy jó helyre kerültünk, és nagyon bízom benne, előbb-utóbb sikerül is letenni a névjegyünket.