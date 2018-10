Pélyen megtörnék az andornakiak lendületét

Boldogon játszanak az ecsédiek.

A megyei III. osztályú bajnokságban a 8. forduló mérkőzéseit játsszák a csapatok. A párharcok közül kiemelkedik a Déli csoport rangadója, vagyis az andornaktályiak pélyi vendégjátéka.

– Tisztában vagyok az andornaktályaiak játékerejével, az eddig lejátszott hét mérkőzésen elért hét győzelem nem nagyon szorul magyarázatra – fogalmazott a pélyiek edzője, Asztalos Róbert. – Ellenfelünk, régóta együtt játszó, fiatal, masszív, egységes, jó csapat, ám jelenlegi pélyi gárda ebben a bajnokságban bárki ellen győzelmi eséllyel léphet pályára. Csapatunkat egyénileg jó képességű, fiatal és motivált játékosok alkotják, akik az éllovas ellen is győzni szeretnének. Labdarúgóim sokat futnak, a szélekről is rendszeresen érkezik a segítség, így minden eddigi mérkőzésünkön rengeteg helyzetet tudtunk kialakítani. Remélem, nem lesz ez vasárnap sem másképp. Noha hátul néha érzek némi bizonytalanságot, de a Bari Miki, Suha Ákos csatárduó kiválóan termeli a gólokat. Abban szinte biztos vagyok, hogy sokgólos mérkőzés lesz. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy az éllovas ne növelje eddigi előnyét, mert a bajnokságnak is jót tenne a pélyi győzelem. Andornaki győzelem esetén, fél lábbal már bajnoki címet is ünnepelhetnek a vendégek. Hazai pályán, várhatóan szépszámú közönség előtt, remélem magas színvonalú, sokgólos mérkőzést játszik a két csapat, s így a nézők is győztesként távoznak a meccs végén – zárta szavait Asztalos Róbert.

ÉSZAKI CSOPORT

SZOMBAT, 15.00:

Tarnalelesz (11.)–Apc (9.)

V.: Bakos

Nagyréde (3.)–Vécs (12.)

V.: Koren.

VASÁRNAP, 15.00:

Boldog (10.)–Ecséd (2.)

V.: Rozsnaki.

Gyöngyöspata (4.)–Váraszó (6.)

V.: Hovanecz.

Detk (7.)–MSE-Egercsehi (8.)

V.: Tamasi.

Istenmezeje (1.)–Recsk (5.)

V.: Viktor.

A CSOPORT ÁLLÁSA

DÉLI CSOPORT

SZOMBAT, 15.00:

Novaj (5.)–Mezőtárkány (4.)

V.: Klenovics R.

VASÁRNAP, 15.00:

Pély (2.)–Andornaktálya II (1.)

V.: Dajkó.

Demjén (8.)–Mikófalva (11.)

V.: Panyi.

Erdőtelek (7.)–Tiszanána (9.)

V.: Kocsis.

EKE-EHÖK-Szihalom (12.)–Kömlő (10.)

V.: Juhász S.

Bélkő SE-Balaton (3.)–Egri Sportcentrum SE (6.)

V.: Pádár.

A CSOPORT ÁLLÁSA