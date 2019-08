Pétervására: újra éremre hajt a jó közösség

A három távozó helyére három érkező a PSE-nél, ahol akad visszatérő is.

Az előző idényben bronzérmes Pétervására SE úgy vág neki a 2019/2020-as bajnoki évnek, hogy az első három hely valamelyikét szeretnék megszerezni Csatlós Tamás futballistái. Az eredményes szereplésen túl azonban más szempont is vezérelte a nógrádi szakembert, amikor az idei keretet alakították.

– Köszönet azoknak, akik eddig segítettek bennünket, de távoztak, az újakat pedig úgy üdvözöltük, reméljük , hogy velük még inkább erősödünk – jelentette ki a tréner. – A beilleszkedéssel eddig nem akadt probléma, az érkezők bizonyították pozitív jellemüket, és ez legalább annyira fontos, mint a pályán nyújtott teljesítmény. A felkészülés eddigi részében el tudtuk végezni a tervezett munkát, a bajnoki nyitányig hátralévő időben most a már a dinamikusságra és a taktikára is fektetünk nagyobb hangsúlyt.

Csatlós Tamás közvetlen segítőként Tóth Zsolt szakosztályvezetőre támaszkodhat, míg a klub elnökekként a futballista múlttal büszkélkedő Eged István polgármester tesz meg mindent az egyesületért.

– Vezetőink jelentős szerepet játszottak abban, hogy az előző kiírásban fel tudtunk lépni a dobogóra – emelte ki az edző. – Az érdem az övék is, mint ahogy abban is, hogy körülmények és lehetőségek terén minden adott ahhoz, hogy a célként kitűzött érmes helyezést idén is elérjük.

Csatlós erős mezőnyre számít, ahol riválisként a Lőrinci, az Egerszalók, a Besenyőtelek, a Gyöngyöshalász és a Felsőtárkány jöhet leginkább szóba.

– Jó bajnokság elé nézünk, amelynek első négy meccsét itthon játsszuk. Már nagyon várom – mondta a tréner.