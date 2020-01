Pétervásárai mínuszok: hárommal csökkent a játékoskeret

A megyei I. osztály negyedik helyén álló gárda január 20-án kezdi a felkészülést.

– Sajnos egyelőre csak kiesőink vannak a játékosállományból – kesergett Csatlós Tamás. A Pétervására SE megye I-es gárdájának edzője aztán sorolta a gondokat. – Nagy Ádám keresztszalag-szakadás miatt dőlt ki a sorból, csapatkapitányunk emiatt hagyta ki az őszi idény utolsó harmadát. Mivel februárban műtik, rá a tavaszi szezonban már aligha számíthatunk, noha a gárda egyik alapemberéről van, aki sokat tudna segíteni céljaink eléréséhez. Nagyjából hasonló a helyzet Budveszel Benjaminnal. A 21 éves játékost januárban operálják, vagyis a tavaszi idényt neki is ki kell hagynia. A harmadik kiesőnk Papp Martin. A szintén 21 esztendős kapus külföldön talált magának munkát, így másik hálóőr után kell néznünk Puporka Dániel mellé.

A Pétervására SE gárdája az Imola-Hírlap–Téli-kupa nagypályás, műfüves torna F csoportjában Hatvanban találkozik ellenfeleivel.

A csapat mérkőzései:

Január 25., szombat, 12.15: Héhalom SE–Pétervására SE

Február 1., szombat, 12.15: Pétervására SE–Palotási SE

Február 8., szombat, 14.00: Pétervására SE–Heréd LC

Több mint 20 millió fejlesztésre

Arról már a negyedik helyen telelő PVSE honlapján számolnak be, hogy a 2019/2020-as támogatási időszakban összesen 21 millió 188 ezer forintos értékben jóváhagyott tao-pályázati keretből sportfelszereléseket vásárolnak, utaztatják, versenyeztetik őket, és a gyerekeket felkészítő edzők tiszteletdíját is ebből fizetik.

„A támogatási összegből jut majd a sporttelepünk kerítésének felújítására, öntözőfejeink kicserélésére, sportöltözőnk bojlereink cseréjére, szárítógép beszerzésére. A régi, már-már veszélyes sport kapujainkat korszerű és biztonságos alumíniumra cseréljük, melyekre hálókat is beszerzünk. A már korábban beszerzett pályakarbantartó traktorainkra, kiegészítő eszközöket szerzünk be” – közli a pvse.hu