Pétervásárán már nem Sipos Lajos az edző

A megyei I. osztályban 11. helyen telelő Pétervására SE-nél új edzővel kezdődik majd a tavaszi felkészülés azok után, hogy Sipos Lajos elköszönt a klubtól.

– Ahogy sok minden más az életben, ez is összetett kérdés, nem lehet csak egy mondattal válaszolni a miértre – fogalmazott megkeresésünkre az egri illetőségű szakember. – Azok után, hogy a klubnál töltött első évemben sikerült benntartani a csapatot, majd pedig a nyolcadik helyen végeztünk, idén előbbre szerettünk volna lépni. Nyáron szépen is indult minden, jól sikerült összehozni a keretet, és volt bennünk annyi erő, lendület, hogy a szezon első felére ne lehessen panaszunk. A gondok akkor kezdődtek, amikor hat kezdő játékosunk különböző okok miatt, így például és elsősorban sérülés, illetve külföldi munkavállalás miatt, kidőlt a sorból.

A létszámproblémák az eredményességében is megmutatkoztak, de más tényező is negatívumként jelentkezett.

– Sajnos a pályafelújítás ősszel még nem fejeződött be, a kettes számú játékterünkön pedig minőségi edzésmunkát nem tudtunk végezni – folytatta Sipos Lajos. – Az idény utolsó részében ez is nagyon kihatott a teljesítményünkre, ami azt jelentette, hogy eltávolodtunk a mezőny első felétől. Ezzel együtt azt is be kellett vallanom, jómagam és a csapat nem tudtunk együtt felülkerekedni a problémákon, ezért úgy döntöttem, kérem a vezetőktől szerződésem felbontását.

