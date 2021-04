Pétervásárára visszatért a hit

Visszaállna az ősszel használt vágányra a tavasszal eredményességben önmagát alulmúló Energia SC csapata. A listavezető gyöngyösiek a hitében megerősödött és a sereghajtó helyről elmozdult Pétervására otthonában lépnek pályára a megyei I. osztály 19. fordulójában.

Szombat, 16.00:

LŐRINCI (2.)–HEVES (9.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Motsidlovszky).

A menetelő lőrinciektől történő pontszerzés bravúrnak számítana hevesi részről. Ehhez a sok botladozás közepette a vendégektől nagy formajavulásra lenne szükség.

Ősszel: Heves–Lőrinci 0–0.

Szombat, 16.30:

PÉTERVÁSÁRA (11.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (1.)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Kasza Dénes (Juhász S., Orosz).

CSATLÓS TAMÁS, a pétervásáriak edzője: – Négy hete immár, hogy sokat léptünk előre csapategységben és játékban is. Nagy tett, hogy legutóbb Hevesen sikerült győznünk, ám ezért elég nagy árat fizettünk, mert Czutor és Budveszel szereplésére sem számíthatunk, miközben Kálmán sérült, Ökrös pályára lépése pedig kérdéses. Abban lehet bízni, hogy azok a felnőtt pályafutásuk elején járó fiatalok, akik nagyon jól szoktak csereként beszállni, azok egy teljes meccsen át is képesek lesznek jó teljesítményre. Továbbá az egység erejét szeretnénk újra megmutatni. A Lőrinci ellen is bizonyítottuk, hogy bárkire veszélyesek lehetünk hál’ istennek nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is. Ebben léptünk a legtöbbet előre, no meg legfőképp a győzelembe vetett hit kérdésében. Ez most már visszajött.

NAGY GÁBOR, a gyöngyösiek edzője: – A veretlenül végigjátszott őszi idény után az elvárásaink és a célkitűzéseink változtak, de ezeknek a tavasz eddigi eredményei alapján nem tudtunk megfelelni. A sérülésből visszatérőkkel kiegészülve és új igazolásokkal gyarapodva télen bíztunk benne, hogy idén még erősebbek leszünk, ám ezen a téren nem azt kaptuk, amire számítottunk.

A járvány szerencsére nem sújtott bennünket, vagyis máshol van probléma az eredményességünket illetően.

Keressük a magyarázatot szakmai oldalról és mondjuk például az edzéslehetőségeket tekintve. Ami pedig a pétervásárai mérkőzést tekintve fontos, nos, úgy vélem, a hazaiak a játékosállomány és az edző személye miatt is sokkal többre hivatottak, mint azt a helyezés mutatja. Jelenlegi helyzetünkben azonban nekünk majdhogy nem mindegy, kivel játszunk, mert egyik esetben sem borítékolható, hogy győztesen hagyjuk el a játékteret. Ez azzal együtt is igaz, hogy még mindig mi állunk a bajnoki tabella élén. A három pont megszerzése érdekében mindent megteszünk. Igyekszünk a problémákkal teli időszakból kijönni, várva azt, mikor fordul a kocka és mikor tudunk újra arra a vágányra állni, ami a sikerekhez vezet.

Ősszel: Energia SC–Pétervására 2–0.

MAKLÁR (8.)–MARSHALL-ASE (7.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: dr. Lendvai Gábor (Pásztory, Dajkó).

A szomszédvárak csatája abszolút háromesélyes.

Ősszel: ASE–Maklár 0–1.

FELSŐTÁRKÁNY (12.)–BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (5.)

Felsőtárkány. V.: Szigetvári Zsolt (Juhász Á., Király).

A sok sebből vérző tárkányiakkal szemben a besenyőiek visszatérnének arra az útra, amelyen a Gyöngyöshalász elleni meccsig eredményesen szerepelt a gárda.

Ősszel: Besenyőtelek–Felsőtárkány 3–4.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (10.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (4.)

Bélapátfalva. V.: Derda József (Harnos, Derda D.).

A gyöngyöshalásziak remek passzban vannak, ellenük már a döntetlen is siker lenne a bélapátfalviaknak.

Ősszel: Gyöngyöshalász–Bélapát 4–0.

EGERSZALÓK (6.)–EGER SE II. (14.)

Egerszalók. V.: Darók Attila (Hovanecz, Nagy F.).

Az őszi méretes zakó már a múlté, ám amíg egy Montvai a szalókiak rendelkezésére áll, addig megvan a gólveszély.

Ősszel: Eger SE II.–Egerszalók 0–8.

Vasárnap, 16.00:

HERÉD (3.)–FÜZESABONY (13.)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep. V.: Klenovics Patrik (Kecskés, Csathó).

Minden a herédiek mellett szól, ilyen esetben arra kell leginkább figyelni, hogy az esélyes ne nézze le a vendégét.

Ősszel: FSC–Heréd 3–4.

