Petőfibányai FTC-drukkernek segítenek

Összefog a Fradi család, érkeznek a legendák, várják a csapatokat.

Szeptember 8-án, vasárnap 9 órától jótékonysági kispályás labdarúgó-torna helyszíne lesz a Petőfibányai SK sporttelepe.

– Tóth Balázs, alias Balu javára gyűjtünk – mondta a heol.hu-nak Simon Sándor, aki szervezőtársával, Szluka Norberttel együtt állt a nemes kezdeményezés élére, továbbá sokat segít az atkári Bálint Zoltán is. – A petőfibányai Fradi-drukker az 1980-as évektől elkötelezett híve a zöld-fehér klubnak, aki a most futó szezonban elkísérte a csapatot Razgradba és Zágrába is. Sajnos, korábban Balázs mindkét lábát amputálni kellett. Az egyik lába még mindig állami tulajdon, ezt szeretnénk kifizetni, ezért hívtuk életre a rendezvényt.

Az eseményre kispályás csapatokat, baráti társaságokat, sportegyesületeket várnak, amelyek tagjai nevezési díjukkal támogatják a jótékony célt.

A tornán gálamérkőzést is tartanak, ahol az FTC szeniorjai a Petőfibányai SK öregfiúk ellen futballoznak.

A Ferencvárosi TC NB I-es gárdájának kapitánya, Lovrencsics Gergő Fradi és magyar válogatott mezt ajánlott fel licitre, de segített Fekete Viktor is. A település büszkesége, aki több, mint 300 alkalommal játszott magyar strandlabdarúgó válogatott színeiben, a nemzeti csapatban használt dedikált trikóját bocsájtotta a szervezők rendelkezésére. Mindhárom mez árát Tóth Balázs kapja.

Bővebb információval Simon Sándor (tel: 70/7038-918) és Szluka Norbert (30/3983-364) szolgál.