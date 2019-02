Pikáns csatára számít a BVSC ellen a ZF-Eger vezetőedzője

Szombat délután a ZF-EGER és a BVSC-ZUGLÓ csap össze a Bitskey Aladár Uszodában.

A férfi OB I. A csoportjának 13. fordulója:

ZF-EGER (2.)–BVSC-ZUGLÓ (4.)

Eger, Bitskey uszoda, szombat, 18.00. V.: Vogel, Marnitz.

A ZF-Eger csapata a Honvéd elleni győzelem után mérkőzés nélküli hetet kapott a felkészülésre, ugyanis a Bajnokok Ligájában nem rendeztek fordulót. A budapesti összecsapáson csupán egy negyedet sikerült az egrieknek hozni, ám azt három góllal, így kialakítva a 10–8-as győzelmet hozott végeredményt. A tabellára pillantva nyilvánvaló, hogy Dabrowski Norbert és Petrovai Márton legénységének nyerni kell a Bitskey Aladár Uszodában.

A BVSC egy fordulóval korábban ellentétes eredményt ért el, a fővárosi sárga-kék együttes 11–6-os vereséget szenvedett az FTC-től. A zuglóiak pontok tekintetében a Pécs és a Honvéd csapatával csatáznak a harmadik helyért, így semmiképp nem nevezhető lefutottnak a párharc. Nagy küzdelem lesz, ezt mutatja az őszi összecsapás is, ahol a vasutasegylet a félidőt még döntetlenre hozta, azonban utána fokozatosan növelte előnyét és kialakult a 12–8-as hevesi győzelem.

– Fontos mérkőzés lesz számomra a BVSC elleni, ugyanis ezer szállal kötődök a Szőnyi útiakhoz is – fogalmazott az ZF-Eger vezetőedzője, Dabrowski Norbert. – Ott nevelkedtem, illetve onnan érkeztem Egerbe már edzőként. Pikáns találkozóra számítok, ugyanis a Honvéd, Pécs és BVSC hasonló helyzetben van, így a vendégek megtesznek mindent, hogy a Bajnokok Ligája-menetelés közben elcsenjenek tőlünk egy-egy pontot. A mi feladatunk az, hogy most hétvégén is itthon tartsuk a három pontot.

A hétvégi találkozó után az alapszakaszban már csak egy, az FTC elleni találkozó van hátra az egrieknek.