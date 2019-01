Riesában elpártolt a szerencse Hollótól

A parádfürdői versenyző nagy álma a Dakar Rally-n való részvétel.

– Némiképp letörten fogadta a riesai futamon elért eredményt. Többet várt?

– Keményen megdolgoztam azért is, hogy egyáltalán döntőbe jussak – válaszolt a civilben erdészként tevékenykedő 27 esztendős Holló Bence. – Ebben a műfajban a szerencse nagyban befolyásolhatja a versenyzők eredményességét. Negyven fős mezőnyben kellett kiharcolnom a fináléba kerülést, ami kalandos úton ugyan, de sikerült. A döntőben tizennégyen vagyunk a pályán, ahol egy összeakadás, megbillenés könnyen előfordul és már ki is estünk a ritmusból. Meg is történt a baj, így sajnos a két futam során csak egy tizennegyedik és tizenharmadik helyet sikerült szereznem.

– Ahogy a mondás tartja, a szerencse forgandó. A korábbi versenyeket jobb szájízzel zárta?

– A SuperEnduro világbajnokság küzdelmei decemberben Krakkóban indultak ahol mitagadás, többször sikerült elnyernem Fortuna kegyeit. Lengyelországban tizenegyedik és ötödik helyet sikerült összehozni.

– Hogyan alakul a folytatás?

– Február 9-én, a Papp László Budapest Sportarénában rendezik a világbajnokság negyedik futamát, ahol szintén szeretnék rajthoz állni. A vb öt állomása közül sajnos két spanyol fordulót ki kell hagynom.

– Milyen felkészülést igényel egy ilyen sorozatban való részvétel?

– A legjobb edzés a motorozás, évente több mint háromszáz üzemórát töltök a kétkerekűn, de mindig nem lehet motorozni, mellette futok, biciklizek és egyéb erősítéseket is végzek. A társakkal 2013-ban saját pályát építettünk, ahol lehetőségem van időről-időre gyakorolni.

– Teljes fanatizmussal űzi ezt a sportágat. Mióta tart az őrület?

– Kilenc éves voltam, amikor a benzin illata megcsapta az orromat, akkor ültem először két kerekűre. Négy évvel később kaptam meg az első komoly motoromat és onnantól kezdve nem volt megállás. Eleinte csak hobbi szinten, itthon motoroztam a környékbeli barátokkal. Elmondásuk alapján ki tűntem közülük, s néhányuk unszolására 20 évesen elkezdtem versenyezni. Jöttek az eredmények, s már nem volt visszaút. A legnagyobb sikert a 2017-es év hozta, amikor abszolút magyar enduro bajnok lettem.

– Egészen kivételes pályafutás áll kibontakozóban. Milyen tervei vannak az elkövetkezendő évekre?

– A sportág más műfajaiban is rajthoz állok. Részt veszek a magyar bajnokság enduro és endurocross futamain, Alpok Adria enduro bajnokságban, nemzetközi hard enduro versenyeken. Idén szeretnék mind a négy műfajban a legjobban helytállni, illetve részt venni a magyar válogatottal a hatnapos enduro világbajnokságon Portugáliában. Ismét terveim között szerepel a törökországi Red Bull Sea to Sky, ami egy négy napos nemzetközi hard enduro verseny. Szeretnék a hátam mögött tudni több teljesített hatnapost, Red Bull Romaniacs-ot és a legnagyobb álmom és vágyam a Dakar Rally!