Róka a szívünk mélyén örökké velünk lesz

Fodor, Méhesi, Simon, Szilágyi, Varga és Vojtekovszki így emlékszik csapattársára.

Február 12-én, hétfőn 14 órakor Pilisvörösváron kísérik utolsó útjára az életének 62. évében elhunyt Horváth Jánost, az Eger SE korábbi labdarúgóját.

A sokak által Róka becenéven szólított korábbi NB I-es futballistára így emlékeztek hajdani csapattársai.

FODOR PÁL: – Nekem szerencsém volt vele dolgozni Bélapátfalván több éven keresztül az NB III-ban. Rokesz ízig-vérig futballista volt, akire minden tekintetben lehetett számítani, edzéseken és mérkőzéseken is. Zokszó nélkül csinálta a legnehezebb edzés-feladatokat és biztatta a fiatalokat. Munkájával és hozzáállásával magával ragadta őket. A mérkőzéseken bármilyen taktikai feladatot rá lehetett bízni. Az utolsó percig küzdött, robotolt minden alkalommal, soha nem adta fel. Ráadásul még nagyon jó futballista is volt, volt „gógyija” ehhez a sporthoz. Nem szégyellte, hogy az NB I után alacsonyabb osztályban kellett játszania, ugyanolyan odaadással tette ezt, mint a magasabb osztályban. Élete volt a foci. Mindenkivel – öregekkel és fiatalokkal – is ragyogóan szót értett, kijött velük. Rengeteg barátja volt, a nézők imádták. Nagypályás karrierje végeztével volt szerencsém a pályafutása végéig egy csapatban játszani vele. A Lendület kispályás csapatában, majd a Tervker öregfiúk kispályás csapatában is együtt rúgtuk a labdát, és mondhatom, hogy sosem felejtem el. Ott is mindig a maximumra törekedett és ragyogóan teljesített. Rengeteg közös élményt éltem át vele a pályán és a külföldi utakon, például Finnországban, ahová le is akarták igazolni, és az edzőtáborok során is. Igazi sportembert, nagy egyéniséget és egy ragyogó futballistát vesztettünk el személyében. Bár lennének ma ilyen játékosaink!

MÉHESI FERENC: – Mint játékos, nagy teherbírású, lelkes, mindenféle sztárallűrök nélküli, szívvel, lélekkel küzdő sportember volt. Emberileg a pályán kívül is megértettük egymást, egy-egy biliárd parti erejéig hetente összefutottunk, és közben régi focista emlékekről beszélgettünk, amelyekre ő emlékezett a legjobban közülünk. Hiányozni fog, nyugodjék békében!

SIMON ANTAL: – Az egri labdarúgás emblematikus alakjának számított. Akármilyen típusú edző érkezett, előbb-utóbb mindenki rájött, hogy valahogyan játszatni kell a rendkívül szerény és alázatos futballistát. Ha véletlenül kimaradt, akkor a közönség rögtön kórusban követelte a pályára, mivel tudták róla, hogy a szívét-lelkét kiteszi a csapat győzelméért és egy váratlan szabadrúgással vagy beadással azonnal fordulatot hoz a mérkőzésen. A fiatal játékosok mindig számíthattak a segítségére a pályán, az edzésen és a pályán kívül is a példás családapára.

SZILÁGYI ANDRÁS: – Még most sem akarom elhinni, hogy Jani elment! Emlékszem, 17 éves voltam, amikor felkerültem az első csapathoz. Sok remek focistával készülhettem együtt, köztük Rókával. Jó kedélyű, nagy teherbírású, remek focista volt. A meccsek előtt sokszor beszélgettünk: – Sziszi, ha nálam van a labda és rád nézek, indulj be! És már jött is a „forintos” passz. Vissza a jelenbe: havonta egyszer-kétszer összefutottunk, akkor mindig megálltunk egy kis időre nosztalgiázni. Sajnos pár hónapja, amióta a neje elment, nem volt az arcán a mosoly, ami mindig jellemezte. Nagyon sajnálom, igazi csapattárssal lettem, lettünk szegényebbek, Nyugodj békében, Rokesz!

VARGA IVÁN: – Hat szezont húztam le az úgymond „Aranycsapat” Eger SE színeiben, ebből Rókával négy nagyon szép évet töltöttem el a csapatban. Abban az időszakban kétszer jutottunk fel a csúcsra, a magyar első osztályba, egyszer bajnoki címet ünnepelve (1984), egyszer pedig második helyezettként (1986). Róka legtöbbször a középpályán játszott, óriási munkabírással rendelkezett. Többször mondtuk is egymás között az öltözőben, hogy miből van ez az ember, hogy bírja, mert azért rengeteg cigarettát elszívott. Alig várta, hogy kiléphessen a stadionból – ott nem lehetett rágyújtani, Csank mester tiltotta –, hogy rágyújthasson. Felejthetetlen a Tardoson, az erdőben lefutott sok-sok kilométer is, már régen a buszon ült, amikor még pár embernek egy-egy kör hátra volt. Mindig az elsők között volt, soha nem jelentett problémát neki, ha a Cooper-tesztet kellett teljesíteni. Középpályásként technikailag is képzett volt és nagyon jó rúgótechnikával rendelkezett. A szabik és a sarokrúgások „nagymestere” volt. Ketten voltunk kijelölve a büntetőrúgások elvégzésére, néhányszor átengedtem neki a lehetőséget, főleg olyankor, amikor kicsit „gödörben” volt, és kellett az önbizalmának, hogy gólt szerezzen (a Honvéd elleni MNK meccsen, 1–0-ra nyertünk), olyankor jó pár hétre előre lehetett vetíteni, hogy „helyre tette” magát és ismét jó teljesítményre lesz képes, ami hasznos volt a csapatnak is. A második NB I-es korszakban már nem játszottunk együtt, mert eligazolt az NB III-as Bélapátfalva csapatához. Tudtam, hogy mi van vele, mégis villámcsapásként ért a hír, amikor néhány hete Bartos Sanyi említette, hogy Róka kórházba került és nagyon rossz állapotban van. Őszinte részvétem szeretném kifejezni a csapat nevében is Roland fiának!

VOJTEKOVSZKI CSABA: – Több éven keresztül játszottam vele egy csapatban. Nagyon örülnék neki, ha hasonló szintű és képességű játékosok futballoznának ma a csapatokban. Egyéniség volt a pályán. Rettentően sajnálom, hogy már nincs közöttünk! Horváth János fia, Horváth Roland édesapja nevében a következőket fogalmazta köszönetként a sok-sok együtt érző telefonért és üzenetért:

„Elmentem, mert mennem kellett, de a szívetek mélyén örökké veletek leszek.”

A temetésre az Eger SE különbuszt indít, amelyre személyenként háromezer forintért lehet jelentkezni Barta Ervinnél a 20/669-0397-es telefonszámon.