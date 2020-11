SBS-Eger–Telekom Veszprém: percről percre

A férfi kézilabda NB I. negyedik fordulójában a világsztárokkal felálló Telekom Veszprém látogat a megyeszékhelyre. A zárt kapus találkozót percről percre közvetítjük.

Félidő – SBS-Eger–Telekom Veszprém 12-20.

27-30. perc: Magához képest továbbra is sokat ront a Veszprém, az egrieknek megvannak a lehetőségeik, hogy még közelebb kerüljenek nagynevű ellenfelükhöz. Ez hol sikerül, hol nem. A félidő vége jobban sikerül a Veszprémnek, a dudaszó előtti utolsó gól Nilsson nevéhez fűződik. A szünetben nyolc gól a különbség a csapatok között. 12-20.

24-26. perc: Balogh ziccert véd, nagy kár, hogy az ellentámadásból az egriek is elrontják a saját lehetőségüket. A Veszprém viszont a következő támadásból már betalál. 12-18. Öt perc van még az első félidőből.

21-23. perc: Ismét az egriek másodpercei, egymás után két gólt is szereznek a sárga-feketék. Aztán gól itt, gól ott, majd Rolandas Bernatonis is eredményes, immár harmadszor a találkozón. A vártnál eddig jóval kisebb a különbség a csapatok között. 12-16.

16-20. perc: Zárkózik az Eger, egymás után háromszor is eredményes a hazai együttes, amely eddig kimondottan jól tartja magát. Pár perc gólcsend után újra eredményes a Veszprém, sőt Andreas Nilsson is beveszi Balogh kapuját. 8-12.

12-15. perc: Az időkérés utáni első egri támadásból nem születik gól, de az ellentámadásból aztán a Veszprém sem eredményes. Dejan Manaszkov is betalál a túloldalon, Kent Robin Tonnesen kiállítása miatt viszont most két percig emberelőnyben játszhat Eger. Lezák Áron hetesből eredményes. 5-9.

11. perc: Amilyen gyorsan feljött döntetlenre az Eger, most ugyanolyan gyorsan húz el ismét a Veszprém. Egymás után négy vendég találat a találkozón, így most 4-8 a találkozó állása. Egri időkérés.

7-9. perc: Gyors gólváltással folytatódik a találkozó, a veszprémi lerohanás után az egriek is góllal fejezik be saját támadásukat. Sőt, később Lev Szuharev és Simon Machac is betalál, így nem várt meglepetés áll be a találkozón: döntetlen az állás jelen pillanatban. 4-4.

6. perc: Tóth Rajmond révén az Eger is megszerzi az első gólját a találkozón. 1-3. Az ezt követő veszprémi támadásnál az egriek kapusa, Balogh Tibor mutat be egy nagy bravúrt. Aztán a veszprémi Székely Márton követ el szabálytalanságot, amiért piros lapot kap a játékvezetőtől. Két percig emberelőnyben játszhat majd a hazai együttes.

1-5. perc: Bátran kezdett az Eger, az első két veszprémi támadást sikerült is kivédekeznie a hazai csapatnak. A vendégcsapat első góljára másfél percet kellett várni, majd aztán egy gyors lerohanás után jött a második, nem sokkal később pedig a harmadik. Négy perc telt el a találkozóból és eddig csak veszprémi gól született a találkozón. 0-3.

Meccs előtt írtuk:

17.57 – A játékosok túl vannak a bemelegítésén, most már mindenki a kezdéshez készülődik. Valljuk be, kézilabdameccset is furcsa úgy nézni, hogy nem lehet néző a lelátón. Pillanatokon belül kezdődik a találkozó.

17.50 – Még jó tíz perc és kezdődik a találkozó. Az egriek számára alapvetően a tisztes helytállás lehet a cél, a rengeteg világsztárt felvonultató Veszprém ellen. A lényeg azonban, hogy újra van meccs a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, még ha csak zárt kapuk mögött is. Reméljük a legjobbakat, ebben a nehéz helyzetben.

17.33 – Az elmúlt bő két hónapban kilenc bajnoki mérkőzést kellett elhalasztani, ezek közül az egyik éppen a Veszprém elleni találkozó volt. Ennek a pótlása jelenti az új út kezdetét. A találkozó 18 órakor kezdődik a Kemény Ferenc Sportcsarnokban, a koronavírus miatt zárt kapuk mögött.

17.30 – Koronavírus-fertőzés miatt több mint két hónap kényszerszünet után játszik ismét bajnoki mérkőzést az SBS-Eger. A mérkőzések előtt az MKSZ által előírt kötelező koronavírusteszt minden egrinél negatív eredményt mutatott, ugyanakkor a veszprémieknél a Jorge Maqueda személyében újabb játékosról derült ki, hogy megfertőződött a Covid–19 vírussal. A spanyol jobbátlövő karanténba vonult, mivel azonban társaival utoljára október 28-án Kielben találkozott, a keret többi tagja folytathatta a bajnoki meccsek sorát. A mérkőzés beharangozóját ide kattintva olvashatja.