Senkinek nem jó iksz

Érintetlen marad mindkét csapat hálója az Eger–Hatvan megyei rangadón, míg a Gyöngyösi AK egygólos előnyről szenvedett vereséget a vendég Cegléddel szemben.

LABDARÚGÁS Az NB III. Keleti csoportja 18. fordulójának mérkőzésein:

EGER SE–FC HATVAN 0–0

Eger, Szentmarjay stadion, 320 néző. V.: Horváth Máté (Deme, Volentics).

EGER: Nacsa – Debreczeni, Vaskó, Gajda, Lőrincz – Antal (Révész, 65.), Vitelki (Valkay, 85.) – Vajda (Csifó, 73.), Gresó, Nemes – Olasz D. Vezetőedző: Sütő Szilárd.

HATVAN: Tajti – Purzsa, Labát, Katona R., Karácsony – Bárkányi, Mundi – Lukács, Bartók, Kitl – Czibolya (Szabó R., 84.). Vezetőedző: Gulyás Gábor.

SÁRGA LAP: Katona R. (35.), Vaskó (36.), Kitl (91.).

A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a HELASZ két egri tisztségviselőjére, a 76 éves korában elhunyt Szepesi Lászlóra és a 91 éves dr. Dobos Józsefre.

A megyei derbi kezdeményezőbb egri játékkal indult, ám az is látszott, hogy a jól szervezett hatvaniak ellen nem lesz egyszerű feladat a gólszerzés. A kapuba találni a vendégeknek sem sikerült, noha erre adódott lehetőségük a látogatóknak, így marad az igazából senkinek sem jó döntetlen.

JÓK: Vaskó, Debreczeni, ill. Tajti, Bárkányi, Bartók, Czibolya.

SÜTŐ SZILÁRD: – Nem erre számítottunk, mindenképp azt terveztük, hogy itthon tartjuk a három pontot. Ha pozitívumokat akarok keresni, akkor az lenne, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccset, viszont borzasztó idegesen és pontatlanul játszottunk. A csapatban sokkal, de sokkal több van. Ez ma nem jött, és ezt sajnálom. A Hatvan meglepett bennünket, mert előrébb védekezett, mint amire számítottunk. Noha szereztünk egy pontot, csalódottak vagyunk mert kettőt bennhagytunk. A döntetlen eredmény reálisnak mondható.

GULYÁS GÁBOR: – A csapat teljesítménye megfelelő volt, a mérkőzés döntő részében az Eger fölé tudtunk nőni. Két nagyobb lehetőségünk akadt, amelyeket nagyon sajnálok, hogy nem sikerült gólra váltanunk. Itt hagytunk két pontot, de olyan helyzetben vagyunk, hogy el kell kezdeni a pontokat gyűjteni, mert az előttünk lévő csapatok nem fognak segíteni abban, hogy nekünk könnyebb feladatunk legyen.

Gulyás Gábor, az FC Hatvan edzője így értékelt az Eger SE– FC Hatvan NB III-as labdarúgó-mérkőzés után. Közzétette: Heol Sport – 2020. március 8., vasárnap

GYÖNGYÖSI AK–CEGLÉDI VSE 1–3 (1–0)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep, 150 néző. V.: Bálint Attila (Flinta Z., Pogonyi F.).

GYÖNGYÖS: Szalay A. – Bartusz D., Bartha B., Gazdag B. (Márkus M., 63.), Csoszánszki D., Molnár E. (Árvai Á., 83.), Eichenvalder R., Petrezselyem T., Tarnai D. (Gergely P., 87.), Földi M., Tóth O. Edző: Simon Antal.

CEGLÉD: Mikler D. – Krajcz M., Csendes P., Laczkó M., Papp Gy. (Cseh S., 76.), Juhász A. (G. Bíró G., 90.), Takács K., Kovács L., Szabó G., Markó Á., Majoros Sz. Edző: Makrai László.

GÓL: Földi M. (34.), ill. Takács K. (55., –11-esből), Laczkó (81.), Majoros Sz. (87.)

JÓK: Bartha B., Eichenvalder R., Csoszánszki D., Bartusz D., Tóth O., Földi M., ill. Mikler D., Krajcz M., Csendes P., Laczkó M., Markó Á., Takács K.

SIMON ANTAL: – Az első félidőben 1–0-s vezetéssel mentünk az öltözőbe. A második félidőre is úgy jöttünk ki, hogy megrúgjuk a második gólunkat, de két ki nem kényszerített hibának köszönhetően az ellenfél fordította meg az eredményt.

MAKRAI LÁSZLÓ: – A pálya talajával is megküzdve, a második félidőben mentálisan is az ellenfél fölé nőttünk. Gólhelyzeteinket javarészt kihasználva szereztük meg a három pontot.Tóth Zsolt

További eredmények: Putnok–Balassagyarmat 1–0 (0–0), Füzesgyarmat–ESMTK 1–1 (0–0), DVTK II–Jászberény 6–1 (3–0), DVSC II–Tiszaújváros 3–1 (1–1), Tállya–Sényő 0–1 (0–1)

Sütő Szilárd, az Eger SE edzője így értékelt az Eger SE– FC Hatvan NB III-as labdarúgó-mérkőzés után. Közzétette: Heol Sport – 2020. március 8., vasárnap

A 19. forduló programja

Március 14., szombat, 14.30: FC Hatvan–DEAC, Balassagyarmat–Tállya, Tiszaújváros–Putnok, Jászberény–DVSC II, Cegléd–DVTK II, ESMTK–Gyöngyösi AK, Eger SE–Füzesgyarmat.