Siroki győzők a birkózók

Az ellenfél Mátraházáról és Tarnaleleszről érkezett.

Sike Andrásból kettőt is akadt Sirokban. Egyfelől a Mátraházán edzőtáborozó kötöttfogású birkózó válogatott szövetségi kapitánya, az 1988-as szöuli olimpia 57 kilós súlycsoportjának bajnoka tett tiszteletét a helyi öregfiúk meghívásának eleget téve. Másrész a Tarnaleleszi Meteor SE korábbi meghatározó alakja, a szenior gárda erőssége is megjelent azon a hármas tornán, ahol a Siroki Vasas és a leleszi gárda öregfiúi közösen látták vendégül a birkózókat. Utóbbiak bizonyították, hogy nemcsak a szőnyegen, hanem futballpályán is otthonosan mozognak: mindkét meccsüket megnyerték.

A közös focizás élményén túl a klasszis sportolókkal töltött idő maradandó emléket nyújtott a vendéglátóknak.