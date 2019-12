Siroki jelmondat karácsony utánra: játsszunk egy jót!

A 13. Gramantik István-kupa felnőtt torna mezőnyét négy csapat alkotja.

– Négy csapatra szűkült a pályára lépők névsora, ami különböző okokra vezethető vissza – vezette fel a rendezvényt a társszervező Kovács Gergely, aki Ifj. Somogyi Jánossal karöltve tartja életben a hagyományos rendezvényt. – Erdőtelek, a RUAG Sirok, a Tarnaleleszi Meteor SE és a házigazda Gramó FC-Sirok gárdája érkezik az idei, immár 13. Gramantik István-kupára, ahol a Siroki Vasas SE labdarúgó-csapatának egykori játékosára, majd utánpótlás edzőjére, mindenki Gramó Pista bácsijára emkékezünk. Sajnos labdarúgás szempontjából ez a térség Csipkerózsika-álmát alussza, és jómagam a szikráját sem látom, hogy ez pozitívan változna. Ettől függetlenül mi megyünk és várjuk a csapatokat december 27-én, pénteken hogy 9 és 13 óra között játsszunk egy jót. Gramó mesterünk amúgy is mindig azt tartotta szem előtt, aki eljön a meccsre, az kap lehetőséget a focizásra. Ennek szellemében igyekszünk mi is tető alá hozni az eseményt, még ha kicsit meg is öregedtek és kikoptak azok, aki egykor az eddigitől jóval népesebb létszámban jöttek és tisztelték meg egykori edzőnk emlékét.