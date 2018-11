Skalpolás gyöngyösi módra

A kegyelemdöfést Varsandán Milán találata adta meg.

Ötödik hazai mérkőzésén sem talált legyőzőre a gyöngyösi csapat, a mátraaljaiak a tavalyi bronzérmes Tatabánya ellen értek el bravúros diadalt.

A férfi NB I 9. fordulójában:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–TATABÁNYA KC 24–22 (12–10)

Gyöngyös, 950 néző. V.: Altmár., Horváth M.

GYÖNGYÖS: TÓTH M. – URBÁN 3, MARKEZ 4, Duris 1, VILOVSZKI, Herceg 3, VARSANDÁN M. 5 (3). Csere: Bozogány – GERDÁN, Krivokapics 1 (1), István 1, Sipeki, Gábori 2, UBORNYÁK 4, Németh T. Edző: Konkoly Csaba.

TATABÁNYA: BARTUCZ – Pásztor 1, VRANJES 3, Sipos 2, Ilyés, Bozovics 2, Vujovics 5. Csere: Székely – Szöllősi B. 2, Grigoras 2, Dénes J., Juhász Á. 2, Vrankovics 3, Rozner. Edző: Matics Vladan.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3, 12. p.: 4–3, 18. p.: 7–6, 24. p.: 9–9, 36. p.: 15–14, 42. p.: 16–14, 48. p.: 19–17, 54. p.: 23–20.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/3.

Az első félidő döntő részében fej-fej mellett haladtak a csapatok, egy gólnál nagyobb különbség csak a játékrész végén mutatkozott.

A szünet után már nem engedte ki a vezetést a kezéből a vendéglátó. Az 53. percre négygólosra duzzadt a gyöngyösi előny (22–18), ami mérföldkőnek számított. A hajrában a végig remeklő Tóth Mihály bravúros védései sorsdöntőnek bizonyultak, a kegyelemdöfést Varsandán Milán üreskapus találata adta meg, kettő másodperccel a végső dudaszó megszólalása előtt.

MESTER(I) MONDATOK

KONKOLY CSABA: – Keveset adtam volna arra, hogy ezen a mérkőzésen is győztesként hagyjuk el a pályát, nagyon büszke vagyok a csapatra, amely fantasztikusan teljesített. A Tatabányához hasonló játékerőt képviselő együttes skalpját begyűjteni óriási fegyvertény a mi életünkben. Ahhoz, hogy a végjátékban is megőrizzük a tartásunkat az a támogatás is kellett, ami a lelátóról érkezett.

MATICS VLADAN: – Rendkívül pontatlanok voltunk, nagyon sok ziccer maradt kihasználatlanul, ami nem jellemző ránk. Ezek is mi vagyunk. Egyszer ragyogó játékkal diadalmaskodunk, majd betlizünk, amire nincs magyarázat. Minden elismerésem a gyöngyösieknek, nagyszerűen játszottak.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

KÖVETKEZIK: Szeged–Gyöngyös, kedd, 18.00.