Stabil az Eger SE, ám az idei még nem a kiugrás éve lesz

Január 11-én kezdi a felkészülést a 2020/2021-es bajnokság folytatására az Eger SE csapata. Az NB III. Keleti csoportjában harmadik helyen telelő gárda a közelmúltban egyik alapemberét veszítette, ám a védőpótláson dolgozik a szakvezetés, mint ahogy azon is, miként lehetne megőrizni a dobogós pozíciót.

A félbeszakított 2019/20-as bajnoki évben lejátszott 18 mérkőzésen szerzett 20 pont a 10. helyezéshez volt elegendő az Eger SE-nek, vagyis erős középcsapatként lehetett fátylat borítani a nem túl fényes múltra. Az új idényben aztán új lendületet vett a Sütő Szilárd vezette társaság, méghozzá neves érkezőkkel és fejlődőképesek fiatalokkal.

Hegedűs Dávid, Katona Attila, Olasz Dénes, Pál Szabolcs és Boros Gábor olyan erősítést jelentett, akikkel meglehetett célozni a magasságot. A hetedik fordulóig valamennyi ellenfél a megyeszékhelyiek hátát nézte, a hat győzelemből és egy vereségből álló első harmadot az élen zárta a gárda. Az egyetlen kudarcot a BVSC elleni hazai vereség jelentette, ami azonban nem rogyasztotta meg az együttest. Nem úgy, mint az idény középső szakasza.

A zsúfolt őszi programban a szeptember és az október nemcsak a sűrű pontvesztés időszakát jelentette, hanem a koronavírus-járvány miatt betegségeket és az ebből következő halasztásokat is hozta. A tiszakécskei vereség szinte törvényszerű volt a több sebből vérző gárdától, és a másik nagy rivális, a Jászberény is úgy nyert Egerben, hogy karatén hatása még jócskán mutatta a méregfogát. A tavaszról előrehozott két játéknappal együtt 21 meccset tartalmazó menetrend negyedik pont nélküli összecsapása a balassagyarmati pótolt fellépéshez fűződik, ahol görcsösség kötött béklyót a lábakra. A fájó döntetlenek sorát a Tállya (1–1) és a Gyöngyösi AK elleni (3–3) remi gyarapította, ám az összkép ezekkel a foltokkal is derűs, köszönhetően a záró­harmadbeli eredményességnek.

Az utolsó öt meccsen aratott négy győzelem a dobogó harmadik fokára állította a társaságot, ahol azonban 10 pontos előnnyel tanyázik másodikként a Jászberény és az ESE-t 14 egységgel leköröző éllovas, vagyis a Tiszakécske. A beszédes tabella egyértelműen arra enged következtetni, hogy a tavaszi 17 forduló során az egriek számára leginkább a harmadik hely megtartása tűnik realitásnak. A bajnoki címet a Kécske már csak elbukhatja, az alföldi egylet sorsa a saját kezében van. Egerből Vaskó Tamás Csákvárra távozása után középső védőt feltétlen kellene igazolni, de Sütő mester azt is szeretné, ha a bal oldalon Nemes Milán jobban mentesülne a terhek alól, ahogy érvényes ez Hegedűs Dávid esetében is. Azaz alternatívaként szélső bekkre és védekező középpályásra is szüksége lenne a szakvezetőnek. Az idény végére belelendülő Gresó Mátyás megtartása fontos feladat, mint ahogy az is törekvés, hogy gólgyárosként Olasz Dénes és Pál Szabolcs többet kihozzon magából, mint az a tudás és a múlt alapján méltán elvárható.

Tavaly sokat lendített a klubbon, hogy Mirkóczki Ádám személyében az egri futball iránt elkötelezett városvezető nyújtott segítő kezet, ami 69 milliós támogatásban bizonyult eléggé érzékletesnek. Azt még nem tudni, a DVTK-nál történt tulajdonosváltás mit jelent az ESE-nek. Kínálhat újabb lehetőséget és hozhat több pénzt. Ha így lesz, akár már a nyártól jöhetnének a merészebb álmok.

Boros Gábor szorgosan termelte a találatokat

Tizenegy játékos iratkozott fel a házi góllövőlistára, amelynek élén 23 éves támadó áll.

10 gólos: Boros Gábor

6 gólos: Gresó Mátyás

5 gólos: Vaskó Tamás

4 gólos: Pál Szabolcs

3 gólos: Vajda Ákos

2 gólos: Deli Márió János, Olasz Dénes

1 gólos: Hegedűs Dávid, Kis Gergő, Valkay Richárd

Pál Szabolcs túlzott akarása több hibát hozott

Harmincegy Sárga és két piros lapot mutattak fel a szezon során az egri játékosoknak.

Sárga lap, 6: Pál Szabolcs. 5: Géringer László. 4: Gresó Mátyás, Kis Gergő. 3: Valkay Richárd. 2: Vaskó Tamás, Olasz Dénes. 1: Katona Attila, Debreceni Dávid, Nacsa Péter, Nemes Milán, Vajda Ákos

Piros lap, 1: Katona Attila, Vaskó Tamás

Vaskó Tamás kiválása érzékeny veszteség

A korábbi 12-szeres válogatott védő 2019 nyarán érkezett az Eger SE csapatához. A 36 éves játékos a 2019/20-as szezonban 10 összecsapáson szerepelt. A 2020/21-es szezonban 20 tétmérkőzésen (18 bajnoki, 2 Magyar Kupa) 6 góllal segítette a gárdát. Idén télen több ajánlat közül válogathatott, ezek közül az NB II.-es Csákvár hívására mondott igent.

Nacsa Péter egyetlen mérkőzést sem mulasztott

Az ősszel lejátszott 21 NB III.-as mérkőzésen csupán egy labdarúgó akadt, aki valamennyi találkozón szerepet kapott, mégpedig az első számú kapus, Nacsa Péter. A 28 éves hálóőr a két Magyar Kupa-találkozó közül is csak az egyiken pihent, a sajóbábonyi meccsen ugyanis 20 esztendős hálóőr társa, Varga Huba Levente állt a kapu előtt.

Az elhunyt törzsszurkolóra a lelátón is emlékeztek

Hetvenhat éves korában, betegség következtében elhunyt Virág László, az ÖREGriek elnevezésű, az Eger SE Támogatói Baráti Kör tagja. Laci bácsit a Hatvani temetőben helyezték végső nyugalomra, drukkertársai és barátai azonban a Szentmarjay Tibor Városi Stadion lelátóján is tartottak megemlékezést, mégpedig ott, ahonnan az elhunyt nézte a meccseket.

A Keleti csoport állása

1. Tiszakécske 21 18 1 2 57–14 55

2. Jászberény 21 16 3 2 57–23 51

3. Eger 21 12 5 4 38–17 41

4. BVSC 21 12 4 5 43–28 40

5. Füzesgyarmat 21 12 1 8 41–23 37

6. Balassagyarmat 21 10 5 6 28–24 35

7. Sényő 21 10 4 7 42–28 34

8. Tiszaújváros 21 10 4 7 34–28 34

9. Kisvárda II 21 8 7 6 29–32 31

10. Tiszafüred 21 8 3 10 39–39 27

11. Cegléd 21 8 3 10 23–29 27

12. DVSC II 21 7 4 10 29–33 25

13. DVTK II 21 6 6 9 31–34 24

14. Putnok 21 6 4 11 27–41 22

15. Salgótarján 21 6 4 11 28–44 22

16. Gyöngyös 21 6 4 11 31–50 22

17. Hatvan 21 6 2 13 31–42 20

18. Tállya 21 4 6 11 22–32 18

19. Sajóbábony 21 5 2 14 28–64 17

20. Mezőkövesd II 21 3 2 16 25–58 11

3. Eger SE

Otthon: 11 7 2 2 29–10 23

Idegenben: 10 5 3 2 9–7 18

A tavaszi program

Február 28.: BVSC-Zugló (idegenben). Március 7.: Tiszaújváros (otthon). Március 14.: Sényő (i). Március 21.: Sajóbábonyi VSE (o.). Március 27.: Putnok (i). Április 4.: Kisvárda II. (o). Április 11.: Tállya KSE (i). Április 14.: Cegléd (o). Április 18.: FC Hatvan (i). Április 25.: Tiszakécske (o). Április 28.: Füzesgyarmat (i). Május 2.: Balassagyarmati VSE (o). Május 9.: Gyöngyösi AK-Mátra Beton (i). Május 12.: Tiszafüred (o). Május 16.: Jászberényi FC (i). Május 23.: Salgótarjáni BTC (o). Május 30.: Diósgyőri VTK II. (i)