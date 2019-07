Strandfoci: a Grep-ESC, a GWP és a Bodon is éremre pályázik

A budakalászi Lupa Beachen nyolc csapat részvételével indul a bajnokság.

Az Grep-ESC Gyöngyös, a Goldwin Pluss-Jászfényszaru és a Bodon Péter FC révén megyénk három csapattal lesz érdekelt a hétvégén kezdődő a magyar strandlabdarúgó-bajnokságban.

Új helyszínen, a budakalászi Lupa Beachen nyolc csapat részvételével indul a 2019-es pontvadászat, amelyet idén már nem a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hanem a Magyar Strandlabdarúgás Menedzsment Nonprofit Kft. (MSMN) szervezésében bonyolítanak le. A nyolc nevezett csapat két hétvégi forduló (július 6–7., ill. 20–21.) során körmérkőzéses formában dönti el az alapszakasz sorrendjét, majd a legjobb hat gárda bejut a Döntő hétvégére (július 27–28.).

Grep-ESC Gyöngyös

– Sokáig bizonytalan volt a 2019-es bajnokság indulása, így nem volt könnyű tervezni, amihez hozzájárult, hogy „csökkentett” üzemmódban bonyolítják le a versenysorozatot. A magunk részéről az bizonyos volt, hogy valamilyen formában tovább visszük a strandfocit, ugyanis a fejlesztéseknek és természetesen a városnak köszönhetően már „saját” strandkomplexummal is rendelkezik az egyesületünk – jelentette ki a mátraaljaiak felnőtt és U20 csapatának vezetője, Izsvák Zsolt.

A Grep-ESC-hez hét év múltán edzőként visszatér Massimiliano De Celis. Az olasz tréner jóvoltából tíz külföldi (brazil, olasz, paraguayi játékossal állnak kapcsolatban a gyöngyösiek, közülük hármat lehet szerepelteni, ám csak akkor érkezik bármelyikük is, ha minőségi erősítést jelentenek, egyébként nem veszik el a helyet a saját nevelésű fiataloktól. A címvédőtől távozott Berkes László (Bodon PFC) és Patócs Richárd, míg Csoszánszki Dávid és Sári Csaba szerepeltetése külön egyeztetést igényel új egyesületük, a Gyöngyösi AK vezetőivel.

Goldwin Pluss-Jászfényszaru

– Természetesen a bajnokság megnyerése a cél, amit alátámaszt az is, hogy a válogatott zömét, hét játékosát a mi csapatunk adja, miközben a nyáron nyolc új labdarúgóval erősödött, akik közül hárman 20 év alattiak – fogalmazott a tavalyi évben ezüstérmes GWP technikai vezetője, Csizmarik Gyula. – Az új helyszínről még nem tudok semmit mondani, mivel először szerepelünk a Lupa Beach-en, ami újdonságot jelent számunkra. Nem lesz könnyű a siófoki arénát felülmúlni, de remélem, hogy színvonalas bajnokság elé nézünk.

A hajdan Lőrinciből indult egyletben ezúttal nem található külföldi a csapatban, tavaly ugyanakkor négy spanyol válogatott labdarúgó is viselte a GWP szerelését.

Bodon Péter FC

– Nyolc ukrán válogatott labdarúgó mellett a magyar nemzeti csapatban szerepelt Berkes László, Ivitz Zoltán és Bene Zsombor, valamint Vojtekovszki Márton alkotja a gárdánkat, továbbá nálunk játszik a korábbi nagypályás válogatott, az FTC hajdani védője, Keller József, a közismert személyek közül pedig Hajdú Péter műsorvezető-üzletember és Lorán Barnabás alias Trabarna humorista – sorolta a csapatvezető, Bodon Péter. – Rajtuk kívül több fiatal futballista is az állományunkhoz tartozik. Szakmai stábunkat Borosi Dorina, Simon Sándor, Varga László és Keller József alkotja.

Bodon Péter úgy véli, csapata a tavalyhoz képest sokat erősödött, és konkrét helyezést ugyan nem kitűzve, de minél előkelőbb pozícióban akarnak végezni a 2019-es bajnokságban.

– Az új szervezők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél színvonalasabban és jó körülmények között szervezzék meg a küzdelemsorozatot, ugyanúgy, mint tette azt éveken át az MLSZ. Az új kiírás szerintem jó, hiszen a szervezőknek rövid idejük volt a program megtervezésére. A Lupa Beach-en még nem jártam, ám az ismerőseim csak jót mondtak a budakalászi strandról. Biztos vagyok benne, hogy a helyszín is megfelelő választás volt. Minden szezonban emelkedett a színvonal, idén is erre számítok.