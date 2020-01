Százerzek az Eszterházy SC csapatától a beteg kisfiúnak

Az Eszterházy SC NB I/B-s női csapata még az előző év végén hirdetett jótékonysági akciót az egri kisiskolás diák, Kovács Máté gyógykezelésére.

Novemberben két hazai mérkőzésen, ezen időszak között pedig az Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézetének portáján is kihelyeztek egy gyűjtőurnát, amelybe adományokat vártak a súlyos betegséggel küzdő kisfiú orvosi költségeinek fedezésére.

Ezen kívül egy, az Eszterházy SC felnőtt együttese által dedikált mezt is licitre bocsájtott a klub, ráadásul a csapat tagjai is mindenképpen segíteni szerettek volna, akik így szintén összegyűjtöttek egy kisebb összeget.

A napokban sikerült átadni a mezért folytatott licit nyertesének az aláírt felszerelést, amely végül 100 ezer forintért kelt el. Ezen felül a fentiekben leírt módokon még további 191 ezer forint folyt be, ami így összesen 291 ezer forintos összeget jelent.

– Habár tudjuk, ez a szám csak nagyon kicsi része annak az összegnek, amely Máté gyógykezelését célozta meg, a magunk módján mégis nagy szeretettel, és sok erőt kívánva utaljuk el arra a számlaszámra, amelyre a mai napig várják az adományokat. Bízunk benne, a mi kis hozzájárulásunk is segít a teljes felépülésben, és a család életének könnyebbétételében – fogalmazott az ESC csapatvezetőjeként Rutka Péter.