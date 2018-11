Szécsi nyújt segítséget az egyetemistáknak

Az Ybl WPC együttes ellen rangadót veszítettek az egyetemisták.

Szécsi Zoltán személyében háromszoros olimpia bajnok hálóőr védte az Eszterházy SC OB I/B-s csapatának kapuját az Ybl WPC ellen játszott bajnoki mérkőzésen.

Az Egri Vízilabda Klub elnöke azok után ugrott medencébe, hogy az egyetemisták első számú kapusa, Benedek Szabolcs vállsérülés miatt nem szerepelhetett. Szécsi örömmel tett eleget a felkérésnek, a megállapodás azonban koránt sem új keletű.

– Zoli még a nyáron igazolt hozzánk – tájékoztatott az egyetemisták edzője, Tóth Péter. – Több alkalommal is velünk edzett már, a bemutatkozás azonban eddig váratott magára. Megtiszteltetés, hogy a csapat rendelkezésére áll, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tanulhatnak tőle a fiatalok. Benedek felépülése vélhetően hosszabb időt vesz igénybe, ezért könnyen elképzelhető, hogy a folytatásban is szükségünk lesz Zoli segítségére. Nem tettünk le új kapus igazolásáról sem, reményem szerint napokon belül újabb hírekről számolhatok be.

Szécsin kívül a régi-új játékosnak számító Kovács Cs. Tamás is sapkát húzott a fővárosiak elleni rangadón. Az egri önkormányzati képviselő legutóbb a 2016/17-es idényben szolgálta az együttest.

– Hat gólon tartottuk a vendégcsapatot, ami a védelmünk dicséretére szól – folytatta Tóth Péter. – Talán emiatt a támadásokra már nem jutott kellő figyelem, sokszor választottunk rossz megoldást. A vereség ellenére nem marasztalom el a fiúkat, nagyon kemény csatában maratunk alul, mindent megtettünk a sikerért. Nagyon fontos lesz a hátralévő négy mérkőzés, de hiszem, hogy idén is jó középcsapat lehetünk.

A férfi OB I/B A-csoportjának 6. fordulójában:

ESZTERHÁZY SC–YBL WPC 5–6 (1–3, 2–0, 1–1, 1–2)

Eger, Termálfürdő, 50 néző. V.: Bujka, Csapliczky.

ESC: SZÉCSI – Antal, Tomozi, Szabó E. 1, VARGA M., Darmos, Nagy R. 1. Csere: Vincze B., Mata 1, Nagyváradi, Kovács T., Némethy, JAKAB D. 2, Ridzyk. Edző: Tóth Péter.

Gól–emberelőnyből: 8/4, ill. 5/1.

Ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kiállítva (végleg cserével): Kibédi L. a 21. percben.

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

KÖVETKEZIK: Kanizsai VSE–Eszterházy SC, november 17., szombat, 12.00