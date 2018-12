Székely: az ügyes fentebb játsszon

Egerben jutalmazták a „bozsikos” szakembereket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Bozsik Egyesületi Programban dolgozó szakemberként az egri Székely Károly és Bóta Balázs, továbbá a kömlői Besenyei János munkáját ismerték el díjjal.

– Sok gyerekkel sikerül megismertetni a labdarúgást, és ha mindegyikből nem is lesz futballista, remélhetőleg sikerült azt elérni, hogy a sportág mellett maradjanak életük későbbi szakaszában is – jelentette ki Székely Károly.

Az egri edző 1988 óta trénerkedik, ám mivel harmadik éve az egri alközpont vezetőjeként tevékenykedik, így csapatot már nem „vihet”. Ahogy mondta, ez a munka lehetne még teljesebb is, ha…

– Ebben a programban az egyik célként megfogalmazott elvárást az jelenti, hogy a kiemelkedő tudással rendelkező gyerekeket kiemeljük és a képzésük magasabb szinten történjen – rögzítette Székely Károly. – Ehhez azonban jobb partneri viszonyra lenne szükség a klubok részéről, mert az lenne az alapvető, hogy az ügyes gyerek felfelé játsszon.

A Bozsik-tornák és fesztiválok szervezésében, lebonyolításában nagy tapasztalattal rendelkező szakember annak viszont örül, hogy Egerben minden tekintetben képesek megfelelni a Magyar Labdarúgó-szövetség elvárásainak.

– Nálunk egy U9-es megméretésen tíz pályán negyven kapuval tudjuk a rendezvényt lebonyolítani, mert a feltételek ehhez rendelkezésre állnak. Ugyancsak fontos, hogy gyermeklétszámban is tudjuk teljesíteni a követelményeket, noha nagy az elszívóerő más sportágak részéről, a modern kor elektronikus eszközeiről nem is beszélve. Próbáljuk a legjobbat adni, mert számunkra a gyerek és a futball a legfontosabb – mondta Székely Károly.

Besenyei: jó munka, Bóta: fair play

Régiós szakmai vezetőként Palaticzky Szabolcs, régiós koordinátorként Fodor Pál, az MLSZ Heves megyei igazgatójaként pedig Vojtekovszki Csaba gratulált annak a tíz szakembernek, akik a DVTK-hoz tartozó régióban a Bozsik Egyesületi Program idei díjazottjai.

Kiváló szervezői és edzői munkáért:

Kuszkó Sándor (Encs, csoportvezető, edző)

Simon Attila (Bőcs, csoportvezető, edző),

Komlósi Ádám (Kazincbarcika, csoportvezető, edző)

Kitűnő edzői munkáért:

Czirle Zsolt (Sajóvölgye, edző)

Szlifka Miklós (DVTK, edző)

Kitűnő szervezői munkáért:

Székely Károly (Eger, csoportvezető)

Hosszú ideje kifejtett jó munkáért:

Besenyei János (Kömlő, edző).

Példás szervező munkáért:

Klátyik Éva (Csécse)

Példás vezetői tevékenységért:

Mátrai Szilárd (Csécse)

Fair play-tevékenységért:

Bóta Balázs (Eger)

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS