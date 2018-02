Szénási Soma is „gyümölcs”

A váltás hátterét Nagy-György Gábor alközpontvezető világította meg.

A tehetségek felfelé áramlása kapcsán arról korábban már írtunk, hogy Molnár Mátyás, a Gyöngyösi AK 11 éves kapusa a 2018/19-es tanévet a Honvéd Magyar Futball Akadémia kötelékében kezdi. A váltás hátterét Nagy-György Gábor alközpontvezető világította meg azzal a fontos kiegészítéssel, hogy Matyin kívül másik talentumot is ajánlhattak a fővárosiak figyelmébe. A tízesztendős Szénási Somáról van szó. Ők ketten a Bozsik régiós rendszer bevezetésének első „gyümölcsei” a Honvéd MFA és nevelőegyesület Gyöngyösi AK számára. A Bozsik-programban pallérozódó ifjak tehetségére az alközpontvezető hívta fel Zacsovics Tibor szakmai igazgató figyelmét.

– Tibor az ősz folyamán nagyon sok alkalommal tekintette meg a Gyöngyösön rendezett Bozsik-tornákat, ahol személyesen győződhetett meg a gyermekek tudásáról – fogalmazott Nagy-György Gábor. – A kiemelt Bozsik-tornánkon már Vatai Attila, a Honvéd MFA régióvezetője is figyelemmel kísérte a kiemelt tehetségeket. Az akadémián dolgozó szakmai stáb folyamatos tanácsokkal látta el mind a gyerkőcöket, mind pedig Domokos Gergő és Szerdahelyi Gábor edzőkollégáimat annak érdekében, hogy az ifjak fejlődése töretlen legyen. Az ősz végétől már a Honvéd részéről arra is engedélyt kértek a GYAK-tól, hogy a két gyermek heti egy-két alkalommal a fővárosi klub edzéseit látogassa. Erre azért volt szükség, hogy más közegben is meggyőződhessenek róla, hogy jó „vásárt” csinálnak a két játékossal. Eközben Matyi a Diósgyőri VTK és a felcsúti Puskás Akadémia edzésein is részt vett egy-egy esetben, de Vatai Attila igazgató úr lelkiismeretes munkájának köszönhetően ő is a budapesti egylet akadémiájára kerül.

Nagy-György Gábor azt is hozzátette, hogy a két klub közös megegyezése azt rögzíti, hogy a két játékost a Honvéd leigazolja, azonban egyelőre – a gyerekek korára való tekintettel – heti két alkalommal a GYAK, heti kétszer pedig a Honvéd MFA edzéseit látogatja Molnár Matyi és Szénási Soma is.