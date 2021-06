Szeretnék, ha újra pattogna a labda Balatonban

Az önkormányzat minden segítséget megad az egyesületnek, ha találnak egy lelkes és megbízható szervezőt.

Ezt ne hagyja ki! A DK-hoz igazolnak a szocialisták húzóemberei

A télen visszalépett a megyei másodosztályú bajnokságtól a Bélkő SE Balaton gárdája, de a községben azon dolgoznak, hogy mihamarabb újrainduljon a labdarúgás. A Balatoni Sportegyesület 2024-ben lesz százéves, a jogelőd Balatoni Levente Egyesület 1924-ben alakult. Mint Kovács Péter helytörténész, a labdarúgó csapat korábbi elnöke, játékosa és intézője elmondta, bízik a folytatásban, mert „Isten áldása van a csapaton”. A helyi fociegyüttes ugyanis az egykori pap kezdeményezésére és támogatásával kezdte meg működését. Az 1920-as években a helyi postamester fia hozta az első labdát a faluba, a plébános azonnal megkedvelte a játékot, az első edzéseket pálya híján a plébánia udvarán tartották.

– Az elmúlt közel száz évben Balaton a megyei másodosztálynak megfelelő szinten szerepelt, a járási bajnoki érmek mellett a megyei második vonalban dobogó közeli helyeken végzett – mondta Kovács Péter. – De a jelenlegi leállás sem számít egyedinek. Az utóbbi évtizedekben többször előfordult, hogy néhány évig nem működött a csapat. A mostani szüneteltetésnek több oka is van. Az egyik a pénzügyi források szűkössége, a főszponzor önkormányzat ugyan a lehetőségekhez képest a legtöbbet adja, de rajta kívül álló okok miatt nehezen tudott segíteni.

Ennél meghatározóbb, hogy nincs, aki napi szinten szervezné, koordinálná a csapatot. A korábbi lelkes szervezők elhunytak, kiöregedtek, az utánuk következő korosztályok közül sok lehetséges vezető nem lakik már Balatonban. Legfőbb célunk, hogy megtaláljuk azt a lehetőleg a futballhoz, a csapathoz kötődő személyt (a Régi idők focijából ismert helyi Minarik Edét), aki vállalná ezt a feladatot.

További okot is említett a bajokra. Az utóbbi évtizedekben egyszer, 2011-ben nullázódott le a csapat önkormányzati támogatása, s ez oda vezetett, hogy bár a felnőtt gárda újjáépítése pár év alatt sikerült, az ifjúsági csapat megszűnt. Ennek a hosszú távú hatása látszódik most. Ez az egyik oka a téli visszalépésnek, hiszen nem volt kihez nyúlni, amikor a 22 tagú keret nagyobb része megsérült, vagy nem tudta vállalni a megyei másodosztállyal járó több elfoglaltságot. Egy idegenbeli mérkőzés a csoportbeosztás miatt – a megye távoli felére kellett utazni – már egész napos programot igényelt a játékosoktól.

A megoldás hosszú távon az utánpótlás újjáélesztése lenne. Az U19-es csapat fontos lenne a nézőszám szempontjából is, akkor mennek ki a nézők, szurkolók, ha főként helyieket láthatnak a pályán. Balatonban is futballoztak légiósok, de mivel baráti társaságról van szó, ők is éveken át erősítették a csapatot, szinte balatoninak számítanak.

Kovács Péter elmondta, az elmúlt években azt a megoldást próbálták megvalósítani, hogy integrálódtak a bélapátfalvi egyesülettel. A balatoniak általános iskolás gyerekekkel segítették az utóbbi egyesületet, így az több tao-forrásra lett jogosult, cserébe felnőtt játékosokat, a pálya és a felszerelések fejlesztését várták. Az együttműködéstől nem azt kapták, amit vártak, az ellenfeleikkel szemben pedig nem tartották volna tisztességesnek, ha esetleg nem tudnak kiállni, ezért a visszalépés mellett döntöttek.

– Nem tudom elképzelni, hogy hosszabb távon ne legyen csapat Balatonban. Lehetőség szerint már ősszel, reálisan inkább jövőre újra pattoghat a labda. Jogilag biztosított a megyei harmadosztályú indulás, hiszen a Balatoni Sportegyesület nem szűnt meg, a játékosok újraigazolásával azonnal indulhatna.

Kovács Péter szerint az általános iskolába közel kétszáz gyerek jár, a fiúk és a lányok közül is többen versenyrendszerben fociznak. Ők a Bélkő SE-ben sportolnak, ezzel Balaton segíti a bélapátfalvi klubot, de csapat híján nem kap cserébe semmit. Nagy lépés lenne, ha ismét azonnal lenne U19-es csapat is, de most erősen létszámhiányos, s körükben nem akkora a futball presztízse, mint a kisebbekében. Hosszabb távon fontos volna az ifjúsági csapat megszervezése azért is, mert pedagógiai és identitásképző ereje van.

Udzeliné Murányi Enikő polgármester szerint az önkormányzat lehetőségeihez képest minden támogatást megad a labdarúgó szakosztálynak, ha sikerül megtalálni a megfelelő embert a napi ügyek intézésére. Addig is karbantartják az infrastruktúrát. Az integrációval az is kiderült, hogy két ilyen nagy múltú egyesület nem biztos, hogy hatékonyan tud együttműködni, a kistestvéri szerep pedig nem áll jól Balatonnak. A cél, hogy a megyei harmadosztályban minél hamarabb el tudjon indulni a csapat, ehhez minden segítséget megadnak. Ezen nagyot lendítene az is, ha ismét lennének olyan vállalkozók, akikkel együttműködve tudná az önkormányzat szponzorálni az együttest.

Az iskolában sportolók sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtak részt venni intézményi labdarúgó tornákon, de egyesületi színekben sportolhattak az U7, U9, U11 és U13 korosztályban. Tavaly szinte minden korosztályban részt vettek a Bozsik-program körzeti tornáin, illetve a gyerekek a Diákolimpián is indultak labdarúgásban a fiúk és a lányok mezőnyében is.