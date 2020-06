Szilvásváradon versennyel és táblaavatással emlékeztek Dallos Andorra

Több díjlovas versenysorozat fordulóját rendezték egyszerre Szilvásváradon. Szombaton és vasárnap a Lipicai Lovasközpont adott otthont a 2. Dallos Andor Díjlovas Emlékversenynek, amely mellett Lipicai Ló-kupát és Barokk Ló-kupát, illetve regionális felnőtt, valamint országos utánpótlás versenyt is tartottak.

A stadionban két pályán, két zsűri előtt adtak számot felkészültségükről a versenyzők. Számos versenyszámot megnyert, így például az Intermediate II Barokk Ló-kupa versenyt, vagy a FEI Nagydíj zenés kűrt Dallos Zsófia (Xenophon Lovas Klub) a FEI Nagydíjat, vagy az Intermediate I kategóriát Szokola Csaba (Sumi Equi-Sport), a juniorok között pedig Lázár Zsófia (Lázár Lovaspark) ért el több első helyezést.

A Heves megyei versenyzők közül a Szilvásváradi LKSE részéről Mikó Tamás, valamint Imre Judit szerzett érmes, illetve egyéb helyezéseket az egyes versenyszámokban, továbbá Isóczky Panna Viola (Hevesi SE), Bánhidy Márk Pál és Vaszilkó Virág Lili (Agria Dressage LSE) is eredményesen szerepelt.

A verseny első napján emléktáblát avattak Dallos Andor tiszteletére az új fedeles lovarda aulájában. Barkóczi József festőművész Dallos Andor kedvenc lováról készült grafikájával emlékeznek ezentúl a ménesgazdaságot huszonhat éven keresztül irányító szakemberre. Az ünnepségen Dallos Gyula örökös bajnok, Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezetője, Fülöpné Mátyus Zsuzsa és dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, a verseny fővédnöke is beszédet mondott. Fülöpné Mátyus Zsuzsa egy, a család által összegyűjtött lovas relikviákat, dokumentumokat tartalmazó csomagot is fölajánlott az intézménynek, amelyet jelképesen át is adtak az eseményen.

Dallos Gyula szerint Dallos Andor olyan ember volt, akiről mindig meg kell emlékezni, agrármérnökként a lipicai fajtának szentelte életét. Oroszlánrészt vállalt abban, hogy a lipicai fajta kiváló sporteredményeket ért el és világszínvonalú lovas létesítmények épültek Szilvásváradon. Lázár Vilmos szerint Dallos Andor értékmentő és értékteremtő ember volt, az előző rendszerben a lipicai fajta mentésével kezdte pályáját, amely, amikor lehetőséget kapott rá, a teremtésben teljesedett be.

Cseri Dávid szerint elődje, aki már 1984-ben is Szilvásváradot szolgálta, az örökséget sikeresen vitte tovább, s kihasználva kapcsolatait a magyar lipicait visszavezette az európai lovas vérkeringésbe. Dr. Hegedűs Csaba is emlékezett elhunyt barátjára, akivel az utolsó percekben is együtt volt, szerinte lelkét, életét adta bele a feladatba, beleépítette magát a lovasközpontba.