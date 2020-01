Szintet lépett az SBS-Eger új csapata

Minden előzetes várakozást felülmúló őszi idényt tudhat maga mögött az SBS-Eger férficsapata, amely az NB I. kilencedik helyén telel. A tavasz nehezebbnek ígérkezik.

– A nyitány előtt sokan féltették a megfiatalított csapatot, mondván sokszor túlerővel találkoznak majd, ami felőrli a játékosokat. Ön nem tartott ettől?

– Nem alaptalan félelmek voltak ezek – válaszolta az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – A nyáron nyolc, korábban meghatározónak számító, rutinos játékos távozott, míg a helyükre mindössze három új kézilabdázó érkezett. A keretben hét még ifjúsági korú játékossal kezdtük el a munkát. Ezzel szemben azt állítottam, hogy az idei csapat is hasonló teljesítményre lehet képes, ugyanis a fiatalok éhesek a sikerre, s egytől egyig fejlődni szeretnének. A veszélyt igazán az jelentette, ha valaki a szűkös keretből megsérül, az hosszútávon problémát okozhat.

A férfi NB I. állása



– Honnan merítettek hitet és önbizalmat? Vélhetően a játékosok fejében is megfordult a fenti eszmefuttatás.

– Az önbizalmat leginkább a mérkőzéseken lehet megszerezni. Az első pozitív impulzust Veszprémben kapták, ahol a vereség ellenére lőttünk harminc gólt, majd jött a Tatabánya elleni első hazai összecsapás, ahol még Jane Cvetkovszki nélkül alig maradtunk alul a tavalyi bronzérmessel szemben. Egyre inkább elhittük, hogy képesek lehetünk a bravúrra, és a kövesdi rangadóra már úgy mentünk, hogy pontokat szerezzünk. Ötvenkilenc percig nekünk állt a zászló, végül be kellett érni a döntetlennel. A borsodi fellépést két győztes hazai rangadó követte.

– Mennyit jelentett a társaságnak az, hogy a szurkolók egy emberként álltak ki a csapat mellett még úgy is, hogy tudva levő volt, nagyon nehéz év elé néz a gárda?

– Igyekeztünk olyan stílusú együttest kialakítani, amely mentalitásával elnyerheti a szurkolók szimpátiáját. Már az edzőmeccseken is látszott, hogy a vereségek ellenére a drukkereknek is tetszik az irány, ami még elszántabbá tett bennünket. Tudtuk, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell, az erőfeszítéseket pedig bizonyosan díjazni fogják. Köszönjük nekik a támogatást!

– Mit gondol, kiadták magukból a maximumot?

– Amit pontszámban elterveztem, azt még túl is teljesítettük. Ahogy fentebb is említettem, jól indult a bajnokság, a rangadókat eredményesen zártuk, aztán bekövetkezett az, amitől a leginkább tartottam. A dabasi mérkőzésen ugyan győztünk, de sérülés miatt Rédei Istvánt elveszítettük. A lendület a Csurgó elleni hazai mérkőzésig kitartott, de a rutinos jobbátlövő nélkülözése óriási érvágást jelentett. A Vác ellen még hoztuk a kötelezőt a szezonzárón. Akik ismerik a mezőnyt és mélyebbre látnak a felszínnél, azok tudják, mennyit ér ez a tizenegy pont. Összességében jól, még erőn felül is teljesítettünk.

– Bátran dobta a mély vízbe a fiatalokat is, akik közül Moscoso Péter Carlos és Tóth Rajmond kapta a legtöbb feladatot. Elégedett az ifjakkal?

– Az igazsághoz tartozik, hogy részben kényszerpályát jelentett a fiatalok csatasorba állítása, akik közül az említett két ifjonc stabil játékossá lépett elő. A többségnek azonban még nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy NB I-es játékos legyen. Nagy lehetőség nekik hogy velünk edzenek, ott vannak a meccseken, tapasztalhatják, miben kell fejlődniük.

– Mi jelentheti a következő lépcsőfokot a csapatnak?

– Akkor tudunk még előrébb lépni, ha a középkorosztályhoz tartozók tovább tudnak fejlődni. Erre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. A kilencedik helynél irreális elvárás lenne feljebb lépni, az igazi feladat megtartani ezt a pozíciót. A tavaszi sorsolásunk nehezebb, mint az őszi volt, többen pedig bizonyosan nem leszünk.

– A januári felkészülés során mit tekint a legfőbb feladatnak?

– Az első félévben a védekezést igyekeztünk stabilizálni, amely elsősorban Kiss Gergő és Papp Gabriel révén zömében jól működött. Tavasszal szeretném, ha a támadójátékunk is színesebbé válna. Sokszor úgy éreztem, mindenki Rolandas Bernatonistól várja a gólokat, ami nem szerencsés. A kevés játékos azonban nemcsak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken való gyakorlás alkalmával is probléma, ezért több edzőmérkőzést is terveztünk.

– Továbbra is a biztos bennmaradás a cél? Mennyire számolgatnak?

– Ennek a csapatnak ki kell harcolni a bennmaradást ez egyértelmű. Egy kieső már biztosnak tűnik, de a többi együttes nincs azért olyan messze és nem tudjuk, miként erősítenek a télen. A folytatásban is azzal foglalkozom, hogy a nyerhető mérkőzéseinket sikerrel vegyük, hiszen jó pár pontot kell még gyűjteni tavasszal. Sok szoros csata várható, ahol a szerencsére is szükség lesz.

– Teljes kerettel kezdik a munkát, vagy akad hiányzó?

– Rédei István korábbi vállsérülése nem javul, emiatt január végén ismét kés alá fekszik és minden bizonnyal ezzel véget is ér számára a szezon. Arra nincs lehetőségünk, hogy új játékossal pótoljuk, ennyien kell megoldani a hátralévő feladatokat. Rolandas Bernatonis a litván válogatott összetartására hivatalos, rá csak a hónap második felében számíthatunk. Január 6-án munkába állunk, igyekszünk lendületet venni a tavaszi csatákra.

Négy mérkőzés következik januárban

A január 15-én esedékes Balassagyarmat elleni hazai Ligakupa csoportmérkőzést követően a februári bajnoki rajtig további három edzőmérkőzés szerepel a megyeszékhelyi gárda programjában.

A MENETREND

Január 15., szerda, 18.00: SBS-Eger–Balassagyarmati Kábel SE

Január 17., péntek, 18.00: Kecskemét–SBS-Eger

Január 22., szerda, 17.30: SBS-Eger–Dabas

Január 24., péntek, 16.00: FTC–SBS-Eger