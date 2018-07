Szintet léptek a Nagy SE-nél

– Gőzerővel dolgozunk a Bükk Maraton megújításán, mert célunk nyitni a kerékpározás, természetesen elsősorban a hegyikerékpározás iránt érdeklődő amatőr

bringások felé – közölte augusztus 4–5-én a felsőtárkányi Egeres-völgyben és térségében rendezendő viadalról Nagy Ádám, a rendező Nagy SE vezetője. – Ennek keretében a versenyközpontunkban kiépítünk egy tesztpályát, ahol személyi okmány leadása mellett ingyenesen lehet kipróbálni az ebikeshop.hu , a Shimano, és a Decathlon által szállított teszt kerékpárokat. Huszonöt bringát, köztük tizenegy elektromost lehet tesztelni. Az ebike-okban izgalmas, hogy elsősorban a prémium kategóriás montik lesznek jelen, többnek egymillió forint fölötti az ára. Úgy gondolom, hogy ezek tesztelése nagy élményt jelent a közönség számára, ugyanis ilyen alkalomra nem túl nyílik a környéken.

Nagy Ádám azt is hozzátette, hogy sikerült összehozniuk egy (egyelőre) miniexpót, ahol kerékpáros kiegészítőket mutatnak be a forgalmazók. A kínálatban bukósisakok, kerékpáros kiegészítők, kerékpár gumik, bringás ruhák, táplálék kiegészítők és hátizsákok szerepelnek. Több helyen hatalmas akciókkal lehet majd vásárolni is.

– Külön kiemelném a verseny fő szponzorát, a Shimano céget, amely elhozza a legújabb fejlesztésű XTR alkatrész családot, a hegyikerékpárosok „Szent Grálját”, amelyet a hazai nagyközönség előtt itt mutatnak be.

Azt már az ugyancsak a szervezésben jeleskedő Kiss Csaba jegyezte meg, hogy azoknak is kiváló program lehet a rendezvény, akik nem a szintekkel, a kilométerekkel és az idővel csatáznak.

– A Bükk Maraton szlogenje után szabadon: ha valaki nem is indul hegyeink legyőzésére, de bringázhat egy jót a tesztpályán és megnézheti a kiállítást – mondta Kiss Csaba.