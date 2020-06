Szívszorító szavak: Szécsi Zoltán sosem felejti Benedek Tibor mosolyát és nevetését

Szécsi Zoltánt is megrázták a Benedek Tibor haláláról szóló hírek. Az Egri Vízilabda Klub elnöke interjúnkban érzéseiről, közös emlékekről beszélt.

Megrázó hír fogadta csütörtökön reggel a magyar vízilabdás társadalmat: életének 48. évében elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok pólólegenda, Benedek Tibor. Portálunk megkereste az Egri Vízilabda Klub ügyvezető elnökét, Szécsi Zoltánt, akinél jobban csak kevesen ismerték a pólólegendát.

– Mit is lehet most mondani? Óriási a veszteség.

– Borzasztóan érzem magam. Nagyon sokat gondolok a családra, akiknek őszinte részvétem szeretném kifejezni. Nyilván mindenkinek nehéz most, de mégiscsak ők vannak a legrosszabb helyzetben, hiszen egy apát és egy férjet veszítettek el.

– Csapattársak és mindenekelőtt barátok voltak. Rengeteg nagy sikert értek el közösen. Milyen emlékei vannak Benedek Tiborról?

– Kizárólag szép emlékeim vannak, kezdve onnan, hogy rögtön az első egymás elleni meccsünkön hat gólt lőtt nekem. Ezután pedig rengeteg emlékezetes csatát vívtunk meg együtt, nyertünk olimpiákat és még számos fontos kupát. Ami mégis örökre megmarad bennem, az a mosolya és a nevetése. Sosem felejtem el azt, hogy milyen jó érzés volt, amikor meg tudtuk nevettetni.

– Azt a nem hozzáértők is tudják, hogy milyen játékos volt Benedek Tibor, de azt talán nem, hogy milyen ember.

– Elképesztően jó. Nem ismertem olyan embert ezen a Földön, aki bármi rosszat tudott volna róla mondani.

– Nehéz napokat él át a magyar vízilabdasport, hiszen nemrég eltávozott egy másik pólólegenda, Kárpáti György, és most itt az újabb megrázó hír. Ha fel lehetne állítani egy rangsort a sportág nagyjai között, hova helyeznéd el Benedek Tibort?

– Ő volt a legnagyobb. Pont.