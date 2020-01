Szöllősi-Zácsik jelentette a különbséget az MTK ellen

Ötven percig élt a remény az ESC továbbjutására.

A női Magyar Kupa nyolcaddöntőjében:

Eszterházy SC–MTK Budapest 24–30 (10–12)

Eger, Eszterházy-csarnok, 250 néző. V.: Hargitai G., Markó G.

ESC: GYŐRFFY – Kuti, IVÁN E. 5, Petrovics, Sári 6 (1), BRETTNER 4, Buzsáki 4. Cs.: Kobela, Pados 3, Bernát D., Pankotai 1, Kiser 1. Edző: Debre Viktor.

MTK: Suba – Dávid-Azari 1, DAKOS 5, Mihálffy 1, Szabados, TÓTH E. 9 (2), Fekete B. Csere: Győri (kapus), Sallai, Horváth D., GERHÁTH 6, Malovics 1, SZÖLLŐSI-ZSÁCSIK 7, Ferenczi P. Edző: Golovin Vladimir.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 3–1, 12. p.: 3–6, 18. p.: 6–8, 24. p.: 8–10, 36. p.: 12–14, 42. p.: 15–16, 48. p.: 17–20, 54. p.: 21–24.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1. ill. 2/2.

A szerda délutáni Magyar Kupa-nyolcaddöntő is tökéletesen beillett, a két csapat egymás ellen megszokott szoros mérkőzéseinek sorába. Ötven percig ugyanis abszolút benne volt a pakliban a nagyot küzdő, és játszó Eszterházy SC továbbjutása. Az első osztályú MTK Budapestnél azonban az utolsó negyedórára pályára lépő Szöllősi-Zácsik Szandra a rövid idő ellenére is hét gólt szerzett, eldöntve ezzel a legjobb nyolc közé jutás kérdését.

Debre Viktor: – Mindent megtettünk azért, hogy végig tűzben maradjunk, hogy esélyünk legyen a továbbjutásra, és jól is tartottuk magunkat a találkozó jelentős részében. Kihoztuk a meccsből a maximumot, a végén azonban Szöllősi-Zácsik Szandra megmutatta magát az egri közönségnek, és igazából ez jelentette a különbséget.

Golovin Vlagyimir: – A továbbjutás volt a legfontosabb, ami meg is történt. Kis túlzással minden évben itt vagyunk a Magyar Kupában és mindig nehéz mérkőzést játszunk. Szépen küzdött az Eger, látszott, hogy ellenfelünknek is a továbbjutás volt a célja. Úgy érzem, mi bírtuk jobban a végéig, de Debre Viktor már másoknak is lehetőséget adott a hajrában, amit mi ki tudunk használni.

Továbbjutott: az MTK Budapest.

Következik: NB I/B, Kelet, 12. forduló: Oxxo Energy Orosházi NKC–Eszterházy SC, február 9., vasárnap, 18.00.